واکنش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به سوال درباره مذاکره با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «هدر نائورت» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه شنبه اعلام کرد که «مایک پمپئو» از پیشنهاد و اعلام آمادگی «دونالد ترامپ» برای نشستن پای میز مذاکره با مقامات ایران حمایت می کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه افزود که پمپئو پیش از این نیز گفته بود ترامپ برای حل مشکلات(!) خواهان دیدار با رهبران جهان از جمله مقامات ایران است.

نائورت در پاسخ به این پرسش که آیا وزیر امور خارجه آمریکا صراحتاً از گفتگوی بدون پیش شرط با مقامات ایران حمایت می کند یا خیر، ضمن اجتناب از کاربرد این عبارت (پیش شرط) گفت که واشنگتن مترصد تغییراتی در رفتار ایران است اما «آنچه که مهم است، تمایل آمریکا به نشستن پای میز مذاکره و انجام گفتگو است!»

گفتنی است که یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه اعلام کرد که مایک پمپئو برای دیدار با همتای ایرانی خود در جریان نشست «آسه‌آن» در سنگاپور برنامه ای ندارد.

این مقام وزارت خارجه آمریکا در این خصوص ادعا کرد: ایران عضو هیچ توافق چند جانبه ای نیست، بنابراین هیچ برنامه‌ ای برای تعامل با ایران وجود ندارد!

این در حالی است که ترامپ دوشنبه شب بی آنکه به تهدیدات خود علیه تهران اشاره ای داشته باشد، مدعی شده بود که حاضر است با مقامات ایرانی بدون هرگونه پیش شرطی گفتگو کند!

ساهاتی بعد وزیر خارجه آمریکا باطرح ادعاهای واهی چند پیش شرط برای مذاکره مطرح کرد .