آیتالله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشنهاد رئیسجمهور آمریکا مبنی بر مذاکره مجدد با ایران اظهار داشت: ترامپ و آمریکاییها قصد دارند سناریویی که برای کره شمالی پیاده کردند را برای ایران به اجرا بگذارند؛ آن ها میخواهند با تهدید و تحریم، ایران را وادار به تسلیم کنند.
وی افزود: برای دیپلماسی ترامپ، دیپلماسی مقاومت جواب میدهد نه دیپلماسی تسلیم؛ دیپلماسی عزت و مقاومت راهی است که ملت ایران با هدایت حضرت امام(ره) و رهبری فرزانه انقلاب پیش گرفته است؛ این دیپلماسی باعث رشد، تعالی و پیشرفت شده و خواهد شد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه آمریکا رو به افول و نابودی است تصریح کرد: آمریکا در مقابل دیپلماسی عزت و مقاومت شکست میخورد؛ برنامه تحریم آمریکا هم نمیتواند ملت ایران را خسته کند.
آیتالله کعبی تاکید کرد: دولتمردان باید با اقتدار و با تحول در برنامه اقتصادی، اصلاح نظام پولی و بانکی و ایجاد انضباط مالی، روی حل مشکلات معیشتی مردم تمرکز کرده و این امید را در مردم ایجاد کنند که مشکلات معیشتی و اقتصادی، قابل حل است.
وی افزود: همه راههای منتهی به آمریکا، راههای بازگشت به عقب، ذلت و تسلیم و نابودی اقتصاد ایرانی است. همه مشکلات کشورهای مستقل و غیرمتعهد از تسلیم در برابر آمریکا ناشی میشود. با تسلیمشدن، نَه تنها مشکلات ملت ایران حل نخواهد شد بلکه اقتصاد هم رو به نابودی میگذارد.
