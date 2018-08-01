۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۰۶

آیت‌الله کعبی در گفتگو با مهر:

راه‌های منتهی به آمریکابازگشت به عقب است/تاکید بر دیپلماسی مقاومت

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: همه راه‌های منتهی به آمریکا، راه‌های بازگشت به عقب و نابودی اقتصاد ایرانی است. همه مشکلات کشورهای مستقل و غیرمتعهد از تسلیم در برابر آمریکا ناشی می‌شود.

آیت‌الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشنهاد رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر مذاکره مجدد با ایران اظهار داشت: ترامپ و آمریکایی‌ها قصد دارند سناریویی که برای کره شمالی پیاده کردند را برای ایران به اجرا بگذارند؛ آن ها می‌خواهند با تهدید و تحریم، ایران را وادار به تسلیم کنند.

وی افزود: برای دیپلماسی ترامپ، دیپلماسی مقاومت جواب می‌دهد نه دیپلماسی تسلیم؛ دیپلماسی عزت و مقاومت راهی است که ملت ایران با هدایت حضرت امام(ره) و رهبری فرزانه انقلاب پیش گرفته است؛ این دیپلماسی باعث رشد، تعالی و پیشرفت شده و خواهد شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه آمریکا رو به افول و نابودی است تصریح کرد: آمریکا در مقابل دیپلماسی عزت و مقاومت شکست می‌خورد؛ برنامه تحریم آمریکا هم نمی‌تواند ملت ایران را خسته کند.

آیت‌الله کعبی تاکید کرد: دولت‌مردان باید با اقتدار و با تحول در برنامه اقتصادی، اصلاح نظام پولی و بانکی و ایجاد انضباط مالی، روی حل مشکلات معیشتی مردم تمرکز کرده و این امید را در مردم ایجاد کنند که مشکلات معیشتی و اقتصادی، قابل حل است.

وی افزود: همه راه‌های منتهی به آمریکا، راه‌های بازگشت به عقب، ذلت و تسلیم و نابودی اقتصاد ایرانی است. همه مشکلات کشورهای مستقل و غیرمتعهد از تسلیم در برابر آمریکا ناشی می‌شود. با تسلیم‌شدن، نَه تنها مشکلات ملت ایران حل نخواهد شد بلکه اقتصاد هم رو به نابودی می‌گذارد. 

    • ایران کهن DE ۱۶:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
      پس مقاومت کن. بیا مثل مردم گشنگی بکش.
    • کمالی IR ۲۳:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
      شما که چیزی منتشر نمیکنی این کادر و حذف کنید لطفا
    • IR ۰۸:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۱
      من نمی گویم زیر بار ذلت برویم ولی راههای عزت مندانه هم هست

