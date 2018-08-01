اطلس زنان استان های کشور در دست تدوین است

فریبا نظری پور کیائی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حال حاضر اطلس جامع زنان استان های کشور در دست تدوین است و چون جمع آوری همه آمارها و مطالب مربوط به حوزه زنان نیازمند همکاری دستگاه های اجرائی در هر استان است، این سند همچنان در مسیر جمع بندی اطلاعاتی است.

وی با بیان اینکه برخی آسیب های حوزه زنان و کودکان نیازمند توجه جدی است، گفت: تدوین اطلس کودکان و زنان یکی از موثر ترین راه های پیگیری مسائل مربوط به این قشر است که می تواند با در اختیار قرار دادان آمار کلی از وضعیت زنان و کودکان هر استان زمینه های مساعدتر ی برای برنامه ریزی بلند مدت در این حوزه به مسئولان ارائه دهد.

نظری پور کیائی افزود: رویکرد وزارت کشور تلاش برای کاهش آسیب ها در حوزه زنان و کودکان در همه استان ها است و به دنبال این هستیم که مصوبات کارگروه های زنان و خانواده هر استان به واقع به اجرا برسد و فقط بر روی کاغذها باقی نماند.

به گفته مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده، مسئولان اجرائی دستگاه های مختلف نباید منتظر تدوین اسناد مختلف در حوزه زنان، کودکان و خانواده باشند و باید بر اساس نیازهای هر استان و به تناسب آسیبی که در این حوزه وجود دارد اقدام به کاهش آسیب ها و ایجاد راهکارهای جدیدی در این حوزه کنند.