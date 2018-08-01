آغاز فروش اینترنتی مستند «آتلان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فروش اینترنتی مستند «آتلان» ساخته کریم الدینی از روز گذشته ۹ مردادماه آغاز شده است.

موضوع «آتلان» درباره‌ یک اسب به نام ایلحان است؛ اسب قهرمانی که دیگر نمی خواهد قهرمان باشد و علی مربی ایلحان می کوشد تا روزهای قهرمانی را به یاد اسبش بیاورد.

عوامل ساخت مستند «آتلان» که در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه شده است عبارتند از نویسنده، کارگردان، تدوینگر و تهیه‌کننده: معین کریم‌الدینی، مدیر تصویربرداری: سامان لطفیان، پژوهشگر: فاطمه سرافراز، موسیقی: آریا عظیمی نژاد، صدابردار: طاهر پیشوایی، طراحی و ترکیب صدا: مهرداد جلوخانی، عکس و پوستر: علی باقری.