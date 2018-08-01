  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۱۶

آغاز فروش اینترنتی مستند «آتلان»

آغاز فروش اینترنتی مستند «آتلان»

فروش اینترنتی مستند «آتلان» ساخته معین کریم‌الدینی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فروش اینترنتی مستند «آتلان» ساخته کریم الدینی از روز گذشته ۹ مردادماه آغاز شده است.

موضوع «آتلان» درباره‌ یک اسب به نام ایلحان است؛ اسب قهرمانی که دیگر نمی خواهد قهرمان باشد و علی مربی ایلحان می کوشد تا روزهای قهرمانی را به یاد اسبش بیاورد.

عوامل ساخت مستند «آتلان» که در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه شده است عبارتند از نویسنده، کارگردان، تدوینگر و تهیه‌کننده: معین کریم‌الدینی، مدیر تصویربرداری: سامان لطفیان، پژوهشگر: فاطمه سرافراز، موسیقی: آریا عظیمی نژاد، صدابردار: طاهر پیشوایی، طراحی و ترکیب صدا: مهرداد جلوخانی، عکس و پوستر: علی باقری.

زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها