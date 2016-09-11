«آتلان» بهترین فیلم مستند جشنواره «موندنس» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند «آتلان» از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی معین کریمالدینی، جایزه بهترین فیلم مستند جشنواره بینالمللی فیلم «موندنس» که به جشنواره کن آمریکایی معروف شده است به دست آورد.
هفدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم «موندنس» طی روزهای ۴ و ۵ سپتامبر ۲۰۱۶ در کلرادو آمریکا برگزار شد و فیلم مستند «آتلان» در رقابت با ۴۷ فیلم مستند و سینمایی منتخب دیگر از کشورهای مختلف جهان، موفق به دریافت تندیس و لوح افتخار بهترین فیلم مستند این جشنواره شد.
جشنواره «موندنس» همه ساله مهمترین فیلمهای مستقل دنیا را در برنامه نمایشی خود در سینما کالیپسو قرار میدهد.
موضوع «آتلان» درباره یک مربی پرورش اسب به نام «علی گوکنژاد» و «ایلحان» است؛ اسبی که قرار است مقامهای زیادی نصیب خانواده آنها کند. علی قصد دارد با پولی که از جوایز ایلحان به دست میآورد ازدواج کند، اما در مسابقه کورس همهچیز بر وفق مراد او پیش نمیرود! ایلحان در شرایط پیشبینی نشدهای قرار میگیرد و علی برای قهرمانی اسبش میجنگد...
فیلم مستند «آتلان» سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند جشنواره فجر، چهار جایزه از جشنواره بینالمللی سینماحقیقت، پنج جایزه از جشن مستند خانه سینما و جایزه بهترین فیلم مستند جشنواره بینالمللی Rural Route نیویورک آمریکا را به دست آورده است.
عوامل ساخت مستند «آتلان» که در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه شده است، عبارتند از نویسنده، کارگردان، تدوینگر و تهیهکننده: معین کریمالدینی، پژوهشگر: فاطمه سرافراز، مدیر تصویربرداری: سامان لطفیان، صدابردار: طاهر پیشوایی، طراحی و ترکیب صدا: مهرداد جلوخانی، موسیقی: آریا عظیمینژاد.
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