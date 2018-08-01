انتقاد رئیس فدراسیون جهانی والیبال از رفتار آمریکا با تیم ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس فدراسیون بین المللی والیبال در نامه ای به دکتر صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان، درباره مشکلاتی که تیم والیبال ایران به هنگام ورود به خاک آمریکا جهت شرکت در دوره مقدماتی لیگ جهانی والیبال مردان با آنها مواجه شد، نوشت: به شما قول می دهیم، که هرچه بتوانیم انجام دهیم تا این مشکل را با ایالات متحده آمریکا حل و فصل کنیم و اطمینان داشته باشید که در آینده، با بازیکنان شما با همان احترام و امتیازاتی که ورزشکاران نخبه شایسته آن هستند، برخورد خواهد شد.

در نامه «آری اس گراسا» رئیس فدراسیون بین المللی والیبال به رئیس کمیته ملی المپیک ایران آمده است:

«جناب آقای سید رضا صالحی امیری

رئیس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

با تشکر از بابت وقتی که صرف نگارش ملاحظات و دغدغه های کاملا موجه خود درباره مشکلاتی که تیم والیبال ایران به هنگام ورود به خاک آمریکا جهت شرکت در دوره مقدماتی لیگ جهانی والیبال مردان با آنها مواجه شدند نمودید، تشکر می کنم.

اینجانب نیز با موارد مطروحه شما هم عقیده ام و از شنیدن اخبار این موضوع بی نهایت ناراحت شدم. از این رو در حال برقراری ارتباط با مقامات فدراسیون والیبال آمریکا و کمیته المپیک این کشور هستیم تا اطلاعات بیشتری در این خصوص کسب کرده و در حال بررسی هستیم که آیا میتوان اقدامی بر آنچه گذشته است انجام داد؟ به یقین هدف ما حصول اطمینان از این است که ایران و هر تیمی بین المللی دیگری بتواند بدون مانع و تأخیرهای غیر متعارف وارد ایالات متحده آمریکا شود.

در واقع در راستای ارزش های برابر و جهان شمول فدراسیون بین المللی والیبال، با تمامی میزبان های لیگ های جهانی والیبال تعامل و همکاری های مستمر داشته‌ایم تا از حضور تیمها و همراهان آنها در مسابقات بدون هرگونه محدودیت های بی دلیل اطمینان حاصل نماییم.

همان گونه که اطلاع دارید، فدراسیون بین المللی والیبال با همکاری کشورهای شرکت کننده در لیگ جهانی، نهایت تلاش خود را به کار گرفته است تا این رویداد را با موفقیت هرچه تمامتر برگزار نماید. اعتقاد راسخ داریم که لیگ جهانی والیبال باعث دگرگونی و تحول ورزش شده و به ورزشکاران و هواداران امکان تجربه استانداردهای نوینی از برگزاری رقابت های ورزشی خواهد داد. ایران یکی از ملت بزرگ والیبال است و عضو مهم و ارزشمند برنامه های ما محسوب می شود.

از این جهت به شما قول می دهیم، که هرچه بتوانیم انجام دهیم تا این مشکل را با ایالات متحده آمریکا حل و فصل کنیم و اطمینان داشته باشید که در آینده، با بازیکنان شما با همان احترام و امتیازاتی که ورزشکاران نخبه شایسته آن هستند، برخورد خواهد شد.»