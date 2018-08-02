به گزارش خبرنگار مهر، رامین نورقلی پور عصر پنج شنبه در آیین بهره برداری از آب شیرین کن بندرترکمن و گمیشان که با حضور وزیر نیرو برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی مردم استان گلستان کمبود آب شرب در بخش روستایی است.

وی با اشاره به این که شهرهای استان کمتر درگیر مشکل کم آبی هستند، افزود: هم اکنون ۱۰ روستای غرب استان با تانکر آبرسانی می شوند.

نماینده مردم بندرترکمن، بندرگز، نوکنده و گمیشان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: احداث آب شیرین کن می تواند بخش قابل توجهی از مشکلات کم آبی استان را کاهش دهد.

وی با اشاره به پیگیری های انجام شده در این حوزه، بیان کرد: طبق قول وزیر نیرو و معاونان وی در ماه های گذشته مقرر شده آب شیرین کن در مناطق شمالی تر استان هم احداث شود.

نورقلی پور با اشاره به این که عید قربان در پیش است و در مناطق شمالی و ترکمن نشین با پیک مصرف مواجه می شویم، تصریح کرد: سال گذشته در این ایام با مشکلات عدیده ای مواجه بودیم و امیدواریم امسال تدابیر ویژه ای برای کاهش معضلات اندیشیده شود.

کمبود زیرساخت ها در نوار مرزی گلستان

نماینده مردم شهرستان های غرب استان گلستان با بیان این که مناطق روستایی شمال استان و نوار مرزی با کمبود زیرساخت ها مواجه هستند، اضافه کرد: حوضه گرگانرود در گلستان منطقه وسیعی را در برگرفته و تخصیص نیافتن حق آبه گرگانرود تغییرات زیست محیطی را به همراه داشته و منجر به کاهش ذخایر آبزیان دریای خزر شده است.

به گفته نورقلی پور در سال های گذشته طرح های شیلاتی بسیای در منطقه مجوز دریافت کرده اند اما به دلیل تخصیص نیافتن حق آبه گرگانرود متضرر شده اند و دولت برای حل و فصل مشکلات به وجود آمده بهتر است تسهیلات ویژه ای در نظر بگیرد.

وی متذکر شد: هم اکنون طرح توسعه پرورش میگو در گمیشان در دستور کار قرار دارد و توسعه آن افزایش مصرف برق را به همراه دارد و از اینرو باید زیرساخت های این حوزه تقویت شود تا کمبودی را شاهد نباشیم.