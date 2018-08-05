به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسودی در حاشیه یکصد و هفدهمین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان اظهار داشت: به منظور رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار ۱۲ واحد صنعتی توسط بانک‌های ملت، صنعت و معدن، کشاورزی، صادرات و تجارت مبلغ ۱۶۷ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت تسهیلات در رونق تولید و رفع موانع تولید خاطر نشان کرد: بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی و اجرای طرح های نیمه تمام و تامین سرمایه در گردش واحدها از مهمترین دغدغه های کارگروه تسهیلات در استان است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به سهمیه ۹هزار میلیارد ریالی استان در تسهیلات سال ۹۶ تا کنون ۸۹۹ واحد تولیدی بیش از پنج هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید را دریافت کرده اند که حدود ۶۲درصد از سهم پرداختی کل استان است.

اسودی با اشاره به دستور دیگر کارگروه افزود: در این نشست مشکلات بانکی، مالیات و تامین اجتماعی سه واحد تولیدی بررسی شد.

وی تاکید کرد: در بخش رفع موانع تولید کارگروه تا کنون مشکلات ۶۰۷ واحد تولیدی استان بررسی و برای رفع موانع یک هزار و ۴۶۲ مصوبه به تصویب اعضای کارگروه رسیده است که ۷۱ درصد مصوبات اجرایی و مابقی در دست اجرا است.