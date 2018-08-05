نقص فنی هواپیما پرواز حجاج از فرودگاه همدان را به تاخیر انداخت

سهراب کلوندی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه متاسفانه نخستین پرواز حجاج استان های همدان و کردستان از فرودگاه همدان با تاخیر همراه شده است، گفت: این پرواز به مقصد جده انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه ساعت پرواز برای مسافران ۷ و ۴۵ دقیقه صبح امروز یکشنبه اعلام شده بود، گفت: با توجه به نقص فنی پیش آمده ساعت پرواز به ۱۵ تغییر یافته است.

کلوندی بابیان اینکه مسافران کردستانی این پرواز، در فرودگاه همدان مستقر هستند و مسافران همدانی به منازل خود مراجعه کرده اند، گفت: با رفع نقص فنی پیش آمده نخستین پرواز حجاج استان های همدان و کردستان از فرودگاه همدان در ساعت ۱۵ امروز انجام می شود.