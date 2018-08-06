پیشنهاد جدید برای مهاجم پرسپولیس/ پاسخ مسئولان به جدایی «منشا»

به گزارش خبرنگار مهر، عملکرد ضعیف گادوین منشا در فصل گذشته رقابت های لیگ برتر سبب شده بود تا سرمربی پرسپولیس علاقه چندانی به حضور مهاجم نیجریه ای در لیست بازیکنان خود نداشته باشد. اما محرومیت این باشگاه از سوی کمیته انضباطی فیفا برای حضور در نقل و انتقالات تابستانی سبب شد تا منشا در فصل جاری رقابت های لیگ برتر نیز پیراهن پرسپولیس را بر تن کند.

منشا که در بازی هفته گذشته سرخپوشان مقابل فولادخوزستان موفق شد یکی از سه گل تیمش را به ثمر برساند با پیشنهاد یکی از تیم‌های لیگ برتری و یک تیم از حاشیه خلیج فارس روبرو شده است.

پیشنهاداتی که وی در نشست با حمیدرضا گرشاسبی سرپرست باشگاه پرسپولیس نیز در میان گذاشت اما به منشا اجازه انتقال به سایر تیم ها داده نشد. همچنین گرشاسبی به مهاجم نیجریه ای پرسپولیس قول داد مطالبات وی را تا پایان هفته آینده پرداخت کند تا مشکل مالی اش حل شود.