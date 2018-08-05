به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد برگزاری پنجمین جشنواره هنر مقاومت، ترکیب داوران بخش‌های ده گانه جشنواره هنر مقاومت معرفی شد.

در بخش پوستر و تبلیغات شهری کوروش پارسانژاد، محمدرضا دوست محمدی و سید حسن موسی‌زاده، در بخش نقاشی دیجیتال عبدالحمید قدیریان، فراز شانیار و فرهاد مفوز، در بخش تایپوگرافی مسعود سپهر، کوروش پارسانژاد و مسعود نجابتی، در بخش عکس فرهاد سلیمانی، مریم کهوند و شباهنگ کوثر و در بخش تصویرسازی کاظم طلایی، پژمان رحیم‌زاده و لیدا طاهری داوری و انتخاب آثار برتر را بر عهده دارند.

همچنین محمدحسین نیرومند، اکبر ترابپور و عباس ناصری در بخش کارتون، سیدحسن موسی‌زاده، روح‌الله ابوالفضلی و مجید فیضی‌راد در بخش پرچم و کتیبه وحید چوپان کاره، نیلوفر شادمهری و محمود آبایی در بخش طراحی صنعتی و حمید رضا تینا تهرانی، محمدامین امامی و محمد قائلی در بخش گرافیک متحرک داوری و انتخاب آثار برگزیده پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» در بخش‌های مذکور را انجام خواهند داد.

پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» توسط گروه هنرهای تجسمی بنیاد فرهنگی روایت فتح و در ۱۰ بخش پوستر تبلیغات شهری، کارتون و کاریکاتور، تصویرسازی، طراحی صنعتی، پرچم و کتیبه، تایپوگرافی، گرافیک متحرک، نقاشی دیجیتال، عکس و بخش ویژه علمی ـ پژوهشی دی ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.