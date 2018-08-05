۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۴۹

داوران بخش‌های مختلف جشنواره «هنر مقاومت» معرفی شدند

داوران بخش‌های ده گانه پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» از سوی ستاد برگزاری این جشنواره معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد برگزاری پنجمین جشنواره هنر مقاومت، ترکیب داوران بخش‌های ده گانه جشنواره هنر مقاومت معرفی شد.

در بخش پوستر و تبلیغات شهری کوروش پارسانژاد، محمدرضا دوست محمدی و سید حسن موسی‌زاده، در بخش نقاشی دیجیتال عبدالحمید قدیریان، فراز شانیار و فرهاد مفوز، در بخش تایپوگرافی مسعود سپهر، کوروش پارسانژاد و مسعود نجابتی، در بخش عکس فرهاد سلیمانی، مریم کهوند و شباهنگ کوثر و در بخش تصویرسازی کاظم طلایی، پژمان رحیم‌زاده و لیدا طاهری داوری و انتخاب آثار برتر را بر عهده دارند.

همچنین محمدحسین نیرومند، اکبر ترابپور و عباس ناصری در بخش کارتون، سیدحسن موسی‌زاده، روح‌الله ابوالفضلی و مجید فیضی‌راد در بخش پرچم و کتیبه وحید چوپان کاره، نیلوفر شادمهری و محمود آبایی در بخش طراحی صنعتی و حمید رضا تینا تهرانی، محمدامین امامی و محمد قائلی در بخش گرافیک متحرک داوری و انتخاب آثار برگزیده پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» در بخش‌های مذکور را انجام خواهند داد.

پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» توسط گروه هنرهای تجسمی بنیاد فرهنگی روایت فتح و در ۱۰ بخش پوستر تبلیغات شهری، کارتون و کاریکاتور، تصویرسازی، طراحی صنعتی، پرچم و کتیبه، تایپوگرافی، گرافیک متحرک، نقاشی دیجیتال، عکس و بخش ویژه علمی ـ پژوهشی دی ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.  

