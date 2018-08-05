روحانی مسائل اقتصادی را برای مردم تشریح کند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی محمدرضا پورابراهیمی در نطق میان دستور گفت: دغدغه های جدی در ذهن مردم به خاطر موضوعات اقتصادی شکل گرفته است. در پی شرایط خاصی که در وضعیت اقتصادی کشور می بینیم، دولت باید ارتباط و تعاملی با مردم جهت پاسخگویی برقرار کند. در طول چند هفته اخیر هیچ ارتباط مشخصی به ویژه از سوی مسئولان اقتصادی و شخص رئیس جمهور با مردم وجود نداشته است.

انتقاد از عدم گفتگوی تیم اقتصادی و شخص رئیس جمهور با مردم/مشکلات اقتصادی را برای مردم تشریح کنید

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اولین درخواست ما از آقای رئیس جمهور این است که به صورت واضح و شفاف مشکلات و مسائل اقتصادی را برای مردم تشریح کند. امروز هم در صورتی که همه موضوعات برای مردم تشریح و تبیین شود، پای نظامشان ایستاده اند.

وی تصریح کرد: آقای ترامپ خواب آشفته دیده است که تصور می کند با اعمال تحریم های یکجانبه می تواند جمهوری اسلامی را دچار مشکلات کند. جمهوری اسلامی ایران از برنامه، توانمندی ها و ظرفیت های بزرگی برخوردار است که در این عرصه باید دولت به عنوان پیشقراول عرصه اقتصادی، مشکلات خود را با مردم در میان بگذارد. امروز خلاء این ارتباط کاملا مشخص است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص مسائل ارزی گفت: امروز اصلی ترین موضوعی که در همه مشکلات اقتصادی ما بر همه بازارها سایه انداخته است و نگرانی های جدی هم برای مردم ایجاد کرده است، مسائل و مشکلات ارزی است.

وی ادامه داد: لنگر تصمیمات اقتصادی کشور مسائل ارزی است. ما از ابتدای فروردین ماه که التهابات بازار ارز آغاز شد، پیشنهاد بسته ای را تحت عنوان طرح دوفوریتی ساماندهی بازار ارز به دولت مطرح کردیم.

عضو شورای هماهنگی اقتصادی در تشریح طرح دوفوریتی مجلس گفت: تشکیل بازار متشکل ارزی یا بازار ثانویه، ساماندهی صرافی ها در اقتصاد کشور، ایجاد حساب سپرده های ارزی در اقتصاد کشور در طرح دوفوریتی مطرح شد اما متاسفانه پافشاری غیرمنطقی و غیرتخصصی دولت در استمرار سیاست نرخ واحد ارزی در اقتصاد کشور این بلاها را بر سر اقتصاد آورد.

وی با تاکید بر اینکه این مشکلات و مسائل قابل پیش بینی بود و ما در اولین جلسه کمیسیون اقتصادی با دولت این مسائل را پیش بینی کردیم، گفت: خوشبختانه این موضوع در جلسات شورای هماهنگی سران قوا مطرح شد و پس از پیگیری ها، روز گذشته کلیات سیاست های جدید ارزی تصویب شد. اگر دولت شروط مجلس را رعایت کند، قاعدتا بازار ارز از این وضعیت التهاب بیرون خواهد آمد و خواهیم توانست مسیر اقتصادی مان که امروز با مشکلات متعددی روبرو است را اصلاح کنیم.

این نماینده مجلس گفت: شرط موفقیت سیاست های ارزی جدید دولت تمکین به محورها و مباحثی است که در پیشنهادمان در کمیسیون های اقتصادی مطرح کرده ایم.

آقای رئیس جمهور اجازه دهید رئیس کل بانک مرکزی با استقلال کامل تصمیم گیری کند

وی با تاکید بر لزوم اصلاح و استقلال ساختار بانک مرکزی گفت: انتظار داریم که اجازه دهید رئیس کل بانک مرکزی با استقلال کامل تصمیم گیری کند.

دولت برای ترمیم کابینه تصمیم سریع و قاطع بگیرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تیم اقتصادی دولت گفت: همه صاحبنظران اعتقاد دارند و مردم هم تاکید دارند که تیم اقتصادی دولت نیازمند بازسازی و ترمیم اساسی است. کسانی که طی سالها در کابینه آزمون خود را پس داده اند و نتیجه عملکردشان، نتیجه ضعیفی بوده است نمی توانند در این مسیر دولت را همراهی کنند. انتظار داریم دولت برای ترمیم کابینه تصمیم سریع و قاطع بگیرد و اقتصاد کشور را معطل نگذارد.

پورابراهیمی ادامه داد: دولت نیازمند نیروهای باانگیزه، معتقد به نظام و رهبری است که پرچم جریان اقتصادی را در دست بگیرد و مسیر اقتصاد کشور را اصلاح کند.