  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۰۳

وضعیت باشگاه شهرداری تبریز بعد از انحلال

شهرداری تبریز که به دلیل برخی مشکلات قادر به ادامه فعالیت نیست با مالک و نامی جدید در رشته هایی مشخص همچنان تیمداری خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اختلاف نظر میان شورای شهر، فرمانداری تبریز و مسئولان باشگاه شهرداری تبریز  باعث شده تا این باشگاه با سابقه چند دهه فعالیت در آستانه انحلال قرار بگیرد. 

البته موضوع انحلال شهرداری تبریز هنوز صد در صد نشده طوریکه قرار است امروز در جریان یک نشست ویژه، تصمیم گیری قطعی در مورد آن اتخاذ شود اما آنچه مطرح است اینکه،  شهرداری تبریز با یک اسپانسر و نام جدید در برخی رشته ها فعالیت خود را ادامه دهد. 

بسکتبال، والیبال و دوچرخه سواری از جمله رشته هایی هستند که شهرداری تبریز نتایج موفقی در آنها کسب کرده است. تیم بسکتبال شهرداری تبریز سال گذشته برای نخستین بار راهی فینال لیگ برتر شد و عنوان قهرمانی مسابقات را از آن خود کرد. در دوچرخه سواری هم تیم شهرداری تبریز همواره از بهترین تیم های شرکت کننده در مسابقات داخلی و بین المللی بوده ضمن اینکه تیم والیبال این باشگاه نیز عنوان سوم لیگ برتر را در اختیار دارد. 

بر همین اساس قرار است در صورت توافق با اسپانسرهای پیشنهادی برای شهرداری تبریز، این تیم با نام جدید و حداقل در این رشته ها به فعالیت خود ادامه می دهد.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که محمدرضا زنوزی یکی از افرادی است که پیگیر بر عهده گرفتن مالکیت شهرداری تبریز است. وی در حال حاضر مالکیت دو باشگاه گسترش فولاد تبریز و تراکتورسازی تبریز را هم عهده دار است. 

کد خبر 4366312
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

