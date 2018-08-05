ابوالفضل حسن بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گفت: آقای لاریجانی اعلام کرد که باید در شرایط فعلی، وفاق و وحدت ملی، پیش روی سه قوه برای مقابله با تحریم ها و تهدیدهای آمریکا قرار گیرد.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اظهارات اخیر ترامپ و اقدامات آمریکا در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: آقای لاریجانی معتقد بود علیرغم تلاش‌های آمریکا و ترامپ خوشبختانه شاهد هستیم که نتوانستند کاری از پیش ببرند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: بسته سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار گرفت و آقای لاریجانی توضیحاتی پیرامون این بسته ارائه و اعلام کرد که این بسته نیاز به چکش کاری هایی دارد.

وی افزود: نگرانی های نمایندگان در مورد ذخایر ارزی و فروش نفت در جلسه غیر علنی مطرح شد و آقای لاریجانی اطلاعاتی را در این خصوص در اختیار نمایندگان قرار داد که موجب شد نگرانی‌های وکلای ملت رفع شود.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان نیز مسائل منطقه ای خود را در جلسه غیرعلنی مطرح کردند، گفت: نمایندگان اصفهان در مورد کمبود آب در این شهر توضیحاتی را ارائه دادند. همچنین نگرانی های جامعه در مورد نوسانات اقتصادی مطرح شد.

حسن بیگی گفت: آقای لاریجانی اعلام کرد که ۹۵ درصد مبادلات ارزی کشور از سوی دولت انجام می شود و ۵ درصد از سوی بخش خصوصی که بخش خصوصی هم اعلام کرده است تمام تلاش خود را برای تأمین ارز مورد نیاز کشور انجام خواهد داد. علاوه بر این مقرر شده است کل درآمدهای ارزی حاصل از محصولات پتروشیمی به بازار ثانویه وارد شود.

وی خاطرنشان کرد: آقای لاریجانی تأکید داشت جمهوری اسلامی به جز اسرائیل می‌تواند با تمام دنیا مذاکره داشته باشد و این کار را انجام می دهد. هیچ مذاکره ای جز مذاکرات در خصوص برجام با آمریکا انجام نشده و هیچ مسئولی مجاز به مذاکره با آمریکا نیست. ترامپ نیز با عملیات روانی تلاش دارد تا خود را از وضعیت اقتصادی آمریکا نجات دهد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: در جلسه غیر علنی مطرح شد که اعتراضاتی که در برخی از شهرها صورت گرفته است، مشروع نبوده است و برخی از سفارت خانه ها در سازمان دهی این اعتراضات برنامه ریزی می کنند. بررسی ها نشان می دهد که منافقین سازماندهی شده اند و تلاش دارند این اعتراضات را رهبری کنند.

وی ادامه داد: در جلسه غیر علنی مطرح شد که مثلث هرات، سلیمانیه و دوبی تشکیل شده است. آمریکایی ها، داعش را در افغانستان مستقر کرده اند و تلاش دارند طلا و دلار را از کشور خارج کنند.

حسن بیگی گفت: برخی نمایندگان نسبت به فروش ۷۵ تن طلا توسط بانک مرکزی انتقاد کردند که در جلسه غیرعلنی مطرح شد. ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه سکه طلا فروخته شده که حدود ۷۵ تن طلاست. این سکه ها داخل بانک ها قرار دارد و جنس بیرون نرفته است. مقداری سکه بیرون رفته که خوشبختانه پلیس، سپاه پاسداران و سربازان گمنام امام زمان، عناصری را که تلاش داشتند سکه ها را از کشور خارج کنند، دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه آقای لاریجانی بر لزوم تغییر قوانین با توجه به شرایط اقتصادی جدید تأکید داشت، گفت: مقرر شد کمیته ای متشکل از قوه قضائیه، مجلس و دولت تشکیل شود و قوانینی که نیاز است در شرایط فعلی اصلاح شود را مورد بررسی قرار دهند. برخی از این قوانین آئین نامه و بخشنامه دولت است و برخی باید در مجلس اصلاح شود.