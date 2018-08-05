۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۲۳

گشایش کتابخانه دیجیتال ویژه نابینایان در ایلام

ایلام-کتابخانه گویای دیجیتال ویژه نابینایان و کم بینایان در محل کتابخانه مرکزی شهر ایلام افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان امروز در این مراسم گفت: این کتابخانه چهاردهمین کتابخانه تخصصی است که توسط یک شرکت و با هزینه ۳۰۰ میلیون تومان ایجاد شده است.

مراد جلیلیان افزود: این کتابخانه مجهز به کتاب های بریل، نرم افزارهای گویا ویژه بزرگسالان و کودکان، دستگاه های به دید، برجسته نگار و غیره بوده و عموم روشندلان می توانند از این امکانات استفاده کنند.

وی با ذکر اینکه کتابهای این کتابخانه بصورت صوتی تهیه و به روشندلان ارائه می شود، گفت: علاوه بر این وسایل اسباب بازی نیز در این کتابخانه فراهم تا کودکان روشندل در صورت خستگی از آنها استفاده کنند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها