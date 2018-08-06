به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای منویات مقام معظم رهبری در حمایت از تولیدکنندگان ایرانی و سیاستهای ابلاغی دولت، وزارت آموزش و پرورش نیز در نظر دارد با همکاری و مشارکت کلیه تولیدکنندگان نوشتافزار ایرانی از ۲۵ مرداد تا ۱۰ شهریور با برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم در تمام استانها و تعدادی از مناطق آموزش و پرورش و در فضاهای تعیینشده وزارت آموزش و پرورش با همکاری و مشارکت جدی کلیه تولیدکنندگان ایرانی، اتاق اصناف کشور، فروشندگان نوشتافزار ایرانی و هماهنگی به منظور عرضه مستقیم کالا باکیفیت ایرانی و قیمت مناسب و رقابتی با بازار بهمنظور کاهش هزینههای خانوادهها و همچنین کمک به تولیدکنندگان ایرانی باهدف رونق اقتصادی در این بخش از صنعت اقدام کند.
همچنین با توجه به مسئولیت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری موضوع جشنواره ملی فرهنگی و هنری ایران ساخت و شعار فناوری ایرانی، کسب و کار ایرانی و با هدف حمایت از تولیدات دانشبنیان ساخت ایران، وزارت آموزش و پرورش همراه و بهعنوان عضو کارگروه از تمام دانش آموزان هنرمندان و تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات آموزشی و نوشتافزار ایرانی دعوت به عمل میآورد که در این برنامه ملی نیز حضور پیدا کنند.
از تمام تولیدکنندگان نوشتافزار ایرانی که دارای پروانه تولید و مجوزهای قانونی و بهرهبرداری و فروش نوشتافزار ایرانی و استاندارد هستند درخواست شده تا از طریق ارتباط با انجمن صنفی تولیدکنندگان نوشتافزار حضور خودشان را حداکثر تا تاریخ ۱۸ مردادماه در نمایشگاه نوشتافزار ایرانی اعلام کنند.
نظر شما