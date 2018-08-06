به گزارش خبرگزاری مهر کیومرث کلانتری در بازدید سرزده از محل نشت نفت به چاههای آب کشاورزی منطقه اطراف پالایشگاه نفت تهران گفت: بی‌توجهی پالایشگاه و سایر واحدهای نفتی منطقه باعث نفوذ نفت به آب های زیرزمینی شده و هم اکنون برخی از چاه های کشاورزی اطراف پالایشگاه آلوده به مواد نفتی هستند.

وی با بیان اینکه پالایشگاه نفت تهران به ضوابط و مقررات محیط زیستی توجه نکرده و باعث آلودگی آبهای زیرزمینی منطقه شده است، اظهار داشت: در این رابطه اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری بلافاصله در دستگاه قضایی طرح دعوی کرده و مسئولین نفتی باید پاسخگوی اعمال خود در خصوص این آلودگی محیط زیستی باشند.

کلانتری ادامه داد: قطعا این پالایشگاه در فهرست صنایع آلاینده محیط زیست قرار می گیرد و مدیران آن نیز به خاطر تهدید علیه بهداشت عمومی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با ابراز تاسف از عدم برخورد دستگاه های اجرایی ذیربط در زمینه تولید و نظارت بر محصولات کشاورزی و آب خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست موضوع را تا رفع آلودگی و پاکسازی منطقه از مواد نفتی از طریق دستگاه قضایی پیگیری خواهد کرد.

وی در پایان افزود: سلامت شهروندان این منطقه و مردمی که در مجاورت آن زندگی می کنند و یا از محصولات کشاورزی تولیدی در این منطقه استفاده می کنند، شوخی بردار نیست و در این خصوص هیچگونه تعارفی با مسئولین ذیربط نخواهیم داشت.