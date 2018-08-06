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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۴۵

راهیابی «تماشاچی» به جشنواره سالانه ایرانیان در سانفرانسیسکو

راهیابی «تماشاچی» به جشنواره سالانه ایرانیان در سانفرانسیسکو

انیمیشن کوتاه «تماشاچی» به جشنواره سالانه ایرانیان در سانفرانسیسکو راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «تماشاچی» ساخته شیدا کاشی به یازدهمین دوره جشنواره فیلم سالانه ایرانیان در سانفرانسیسکو راه یافت.

این جشنواره ۲۲ و ۲۳ سپتامبر برابر با ۳۱ شهریور و ۱ مهرماه در آمریکا برگزار می شود.

عوامل تولید این انیمیشن عبارتند از طراح بک گراند: سالومه گل نراقی، طراح کاراکتر: بیتا علی آبادی، ریگ: آزاد صادقی، انیمیت: شهریار بیرانوند، موسیقی: حمید پاکدل و صداگذار: نیما جاویدی و طراح پوستر: بیتا علی آبادی.

این انیمیشن کوتاه ﻣﺎﺟﺮﺍی ﻣﺮﺩی ﻣﺴﻦ را روایت می کند ﮐﻪ تماشاچی انقلابی مردمی در کشورش است.

کد مطلب 4367103
زهرا منصوری

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