«تماشاچی» برای روس ها به نمایش درمی آید

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن کوتاه «تماشاچی» ساخته شیدا کاشی در بخش رسمی جشنواره «ولادیمیر» روسیه به نمایش درمی آید.

این جشنواره از از ۲۰ تا ۲۴ اکتبر برابر با ۲۸ مهر تا ۲ آبان ماه برگزار می شود.

عوامل تولید این انیمیشن عبارتند از طراح بک گراند: سالومه گل نراقی، طراح کاراکتر: بیتا علی آبادی، ریگ: آزاد صادقی، انیمیت: شهریار بیرانوند، موسیقی: حمید پاکدل و صداگذار: نیما جاویدی و طراح پوستر: بیتا علی آبادی.

این انیمیشن کوتاه ﻣﺎﺟﺮﺍی ﻣﺮﺩی ﻣﺴﻦ را روایت می کند ﮐﻪ تماشاچی انقلابی مردمی در کشورش است.