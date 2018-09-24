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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۳

«تماشاچی» برای روس ها به نمایش درمی آید

«تماشاچی» برای روس ها به نمایش درمی آید

انیمیشن کوتاه «تماشاچی» ساخته شیدا کاشی به جشنواره ای در روسیه راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن کوتاه «تماشاچی» ساخته شیدا کاشی در بخش رسمی جشنواره «ولادیمیر» روسیه به نمایش درمی آید.

این جشنواره از از ۲۰ تا ۲۴ اکتبر برابر با ۲۸ مهر تا ۲ آبان ماه برگزار می شود.

عوامل تولید این انیمیشن عبارتند از طراح بک گراند: سالومه گل نراقی، طراح کاراکتر: بیتا علی آبادی، ریگ: آزاد صادقی، انیمیت: شهریار بیرانوند، موسیقی: حمید پاکدل و صداگذار: نیما جاویدی و طراح پوستر: بیتا علی آبادی.

این انیمیشن کوتاه ﻣﺎﺟﺮﺍی ﻣﺮﺩی ﻣﺴﻦ را روایت می کند ﮐﻪ تماشاچی انقلابی مردمی در کشورش است.

کد مطلب 4410950
زهرا منصوری

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