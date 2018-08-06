موافقت شورای مرکزی انجمن منتقدان سینما با استعفای اصغر نعیمی

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر گودرزی نایب رییس انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران اعلام کرد: با کناره گیری اصغر نعیمی از شورای مرکزی این انجمن، سپیده ابرآویز عضو علی البدل اول در ترکیب شورا قرار گرفت.

وی افزود: حضور هر یک از اعضای شورای مرکزی با توجه به اعتماد و آرای کسب کرده در مجمع عمومی، بسیار مهم و مغتنم است و به همین دلیل همه اعضای شورا تمامی تلاش و رایزنی های خود را برای استمرار حضور اصغر نعیمی در این موقعیت انجام دادند لیکن اصرار وی بنا به دلایل شخصی که برشمرد، اعضای شورا را ناگزیر کرد که با استعفا و کناره گیری وی موافقت کنند.

نایب رییس انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران عنوان کرد: از جلسه آینده ضمن تشکر از حضور اصغر نعیمی به ویژه برای دبیری موفق پنجمین جشن نوشتار سینمای ایران، سپیده ابرآویز در جلسات شورای مرکزی شرکت می کند و ترکیب شورای مرکزی انجمن به این شرح می شود: جواد طوسی (رییس)، جعفر گودرزی (نایب رییس)، خسرو دهقان، رضا درستکار، زهرا مشتاق، الهام حسامی، سپیده ابرآویز، کامران ملکی(بازرس).