مذاکرات بدون قید وشرط برای تطمیع کسانی است که به سازش گرایش دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی میرسلیم عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی عصر امروز در نشست صمیمی با خبرنگاران با اشاره به تحریم های اعمالی علیه ایران اظهار داشت: اعمال تحریم ها به سال ۸۵ بر می گردد از آن تاریخ علی رغم مذاکرات، تغییر چندانی پیدا نکرد اما همزمان با روی کار آمدن رییس جمهور جدید آمریکا، تحریم های جدید اعمال شد.

وی با اشاره به خروج آمریکا از برجام و تحریم های همه جانبه اقتصادی علیه ایران، افزود: ستاد ویژه ای در وزارت خزانه داری آمریکا تقویت شد که در آن ستاد، از تمام ابزارهایی که در طول ۱۲ سال گذشته استفاده کردند و کارایی آن ها را به اثبات رسانده بودند، برای اثربخشی تحریم های جدید، مورد استفاده مجدد قرار دادند.

میرسلیم با اشاره به ایجاد فضای روانی از سوی آمریکا علیه ایران گفت: در صحنه نبرد، توپخانه مشغول به کار می شود تا آتشی را به سمت دشمن ارسال کند و آرایش آن ها به هم بریزد؛ اثر اقدامات روانی که از سوی دشمن طراحی و سازماندهی شده، اثر همین توپخانه، قبل از حمله را دارد؛ این اقدامات روانی شامل انواع تهدیدها، شایعه پراکنی ها، جنگ و تطمیع هاست.

وی افزود: این شگردها برای شما جدید نیست؛ تجربه ای که شما دارید، می دانید که این روش ها قبلا هم استفاده می شده است اما امروز با هماهنگی و دقت بیشتری دارد انجام می شود. توقع ما از اصحاب رسانه این است که از این شگردها غفلت نشود و نسبت به این شگردها انفعال وجود نداشته باشد. باید در جهت خنثی کردن این شگردها هوشیارانه عمل شود تا روحیه عمومی تقویت شود.

میرسلیم تصریح کرد: ترساندن مردم با تهدیدهایی مانند تحریم و تبلیغ کردن در رابطه با آثار سوء تحریم ها، تضعیف روحیه عمومی، شایعه وقوع جنگ، سست کردن اعتماد مردم به نظام با بد نام کردم مسئولان قوا، مایوس کردن مردم از خود و دستاوردهای انقلاب، از فعالیت های عملیات روانی دشمن علیه کشور ماست.

وی با اشاره به اظهارات ترامپ مبنی بر گفتگوی بی قید و شرط با ایران گفت: مذاکرات بدون قید و شرط برای تطمیع کسانی است که به سازش گرایش دارند.