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۱۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۰۵

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کتاب «مبانی فلسفی علم تربیت اسلامی» منتشر شد

کتاب «مبانی فلسفی علم تربیت اسلامی» منتشر شد

کتاب «مبانی فلسفی علم تربیت اسلامی» نخسیتن جلد از یک مجموعه دو جلدی است که به دنبال بازتعریف و باسازی روایتی از چیستی علم تربیت اسلامی است که بر دیدگاه ها و ظرفیت های فلسفه اسلامی متکی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مبانی فلسفی علم تربیت اسلامی» نخسیتن جلد از یک مجموعه دو جلدی است که به دنبال بازتعریف و باسازی روایتی از چیستی علم تربیت اسلامی است که بر دیدگاه ها و ظرفیت های فلسفه اسلامی متکی است. این کتاب به ارائه نظام مند از مهم ترین مبادی و مقدمات فلسفی مورد نیاز جهت بازتعریف چیستی دانش تربیت اسلامی می پردازد.

در برشی از این کتاب می خوانیم: پرسش بنیادینی که کتاب «مبانی فلسفی علم تربیت اسلامی» به دنبال پاسخ به آن است، این است که علم (یا علوم) تربیت اسلامی چه علمی است و چگونه می توان بدان دست یافت؟ به نظر می رسد دست کم از دو منظر می توان به این پرسش نگریست: منظر فرهنگی ـ اجتماعی و منظر منطقی ـ معرفتی.

به اعتقاد نویسنده کتاب «مبانی فلسفی علم تربیت اسلامی»، این کتاب حاصل بررسی و بازخوانی گسترده آثار حکمت اسلامی است، به توضیح و تبیین آن دسته از دیدگاه ها درباره هستی، انسان و ابعاد وجودی وی، علم و ادراک، تقسیمات علوم، اعتبارسنجی در معرفت و هویت علم دینی پرداخته که مقدمات فلسفی مورد نیاز برای پاسخی تفصیلی به چیستی و روش شناسی علم تربیت اسلامی را فراهم می نماید.

مؤلف کتاب فوق، «علی لطیفی» پژوهشگر گروه علوم تربیتی پژوهشکده علوم رفتاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و فارع التحصیل دوره دکتری فلسفه تعلیم و تربیت این پژوهشگاه است.

علاقه مندان به مباحث تربیتی می توانند این کتاب را با قیمت ۱۳۵۰۰ تومان از کتاب فروشی ها و یا از سایت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نشانی rihu.ac.ir خریداری کنند

کد مطلب 4369341

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