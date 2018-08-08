کتاب «مبانی فلسفی علم تربیت اسلامی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مبانی فلسفی علم تربیت اسلامی» نخسیتن جلد از یک مجموعه دو جلدی است که به دنبال بازتعریف و باسازی روایتی از چیستی علم تربیت اسلامی است که بر دیدگاه ها و ظرفیت های فلسفه اسلامی متکی است. این کتاب به ارائه نظام مند از مهم ترین مبادی و مقدمات فلسفی مورد نیاز جهت بازتعریف چیستی دانش تربیت اسلامی می پردازد.

در برشی از این کتاب می خوانیم: پرسش بنیادینی که کتاب «مبانی فلسفی علم تربیت اسلامی» به دنبال پاسخ به آن است، این است که علم (یا علوم) تربیت اسلامی چه علمی است و چگونه می توان بدان دست یافت؟ به نظر می رسد دست کم از دو منظر می توان به این پرسش نگریست: منظر فرهنگی ـ اجتماعی و منظر منطقی ـ معرفتی.

به اعتقاد نویسنده کتاب «مبانی فلسفی علم تربیت اسلامی»، این کتاب حاصل بررسی و بازخوانی گسترده آثار حکمت اسلامی است، به توضیح و تبیین آن دسته از دیدگاه ها درباره هستی، انسان و ابعاد وجودی وی، علم و ادراک، تقسیمات علوم، اعتبارسنجی در معرفت و هویت علم دینی پرداخته که مقدمات فلسفی مورد نیاز برای پاسخی تفصیلی به چیستی و روش شناسی علم تربیت اسلامی را فراهم می نماید.

مؤلف کتاب فوق، «علی لطیفی» پژوهشگر گروه علوم تربیتی پژوهشکده علوم رفتاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و فارع التحصیل دوره دکتری فلسفه تعلیم و تربیت این پژوهشگاه است.

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