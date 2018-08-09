درخواست مادورو از آمریکا و کلمبیا برای استرداد عوامل ترور نافرجام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا از آمریکا و کلمبیا خواست کسانی را که مستقیما مسئول ترور نافرجام وی هستند را به کاراکاس تحویل دهند.

ونزوئلا در این باره اعلام کرد که مخالفان دولت این کشور با استفاده از دو پهپاد حامل مواد منفجره قصد داشتند مادورو را در جریان مراسم رژه نظامی به قتل برسانند.

رئیس جمهوری ونزوئلا «خولیو بورخس» رئیس پیشین پارلمان این کشور که اکنون در تبعید به سر می بَرد را به تلاش برای ترور خود متهم می داند.

نیکلاس مادورو همچنین از خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهوری سابق کلمبیا به عنوان یکی از عاملان ترور نافرجام خود نام می برد.

گفتنی است چند روز پیش حین سخنرانی مادورو، ۲ پهپاد مجهز به مواد منفجره وارد صحنه شدند. اگرچه رئیس جمهوری ونزوئلا از این حادثه جان سالم به دربرد، ۷ نفر از نیروهای گارد ملی دچار جراحت شده‌اند.

گفتنی است ونزوئلا از آوریل سال میلادی گذشته درگیر جنگی اقتصادی است که به تحریک مخالفان غرب گرا علیه کاراکاس اعمال می‌شود.