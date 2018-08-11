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۲۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۹

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران درگذشت

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران درگذشت

دکتر حبیب انصارین استاد و مدیر گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی ایران درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر مسعود ناصری پور رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران طی پیامی درگذشت دکتر حبیب انصارین عضو هیات علمی و مدیر گروه پوست این دانشگاه را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: «با نهایت تأسف و تأثر ضایعه در گذشت استاد گرانمایه دکتر حبیب انصارین استاد برجسته و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران را که پس از عمری مجاهدت مستمر و خستگی ناپذیر در مسیر دانش اندوزی و تربیت دانشجویان و سازندگان ایران فردا، دعوت حق را لبیک گفته و به جاودانگی پیوسته است را به جامعه دانشگاهی تسلیت عرض می کنم.»

کد مطلب 4371339

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