ادامه طرح پذیرفته نشدگان در قرعه کشی عتبات دانشگاهیان تا ۱ شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، طرح «همراه لبیک» ویژه پذیرفته نشدگان در قرعه کشی عتبات عالیات از ۱۶ مرداد ماه آغاز شده و تا اول شهریور ماه در صفحه اینستاگرام لبیک ادامه دارد.

دانشگاهیانی که در قرعه کشی این دوره عتبات انتخاب نشده اند، می توانند با دعوت ۱۴ نفر به صفحه لبیک در اینستاگرام و انتشار یک پست با موضوع امام حسین(ع) در صفحه شخصی خود و تگ کردن لبیک در این طرح شرکت کنند. در پایان نیز نام و نام خانوادگی خود را به شماره پیامکی ۳۰۰۰۰۴۲۵ ارسال کنند.

هدیه ویژه «طرح همراه لبیک» برای کسانی که در قرعه کشی انتخاب نشده اند، سهمیه عتبات عالیات است. همچنین زائرین دانشگاهی که به عنوان زائر اصلی یا ذخیره انتخاب شده اند نیز اگر در این طرح شرکت کنند و انتخاب شوند، هدایای فرهنگی دریافت خواهند کرد.

این طرح از روز ۱۶ مرداد ماه آغاز شده است و تا ۱ شهریورماه ادامه خواهد داشت و سپس برندگان آن۳ شهریور از سایت و صفحه اینستاگرام لبیک پس از قرعه کشی معرفی خواهند شد.