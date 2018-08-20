فینال زودرس برای سعید رجبی در تکواندو

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، سعید رجبی در صورت برد با برنده فیلیپین و چین مصاف دارد.در این وزن ۱۵ تکواندو کار حضور دارند.

در وزن منهای ۵۷ کیلو گرم بانوان هم پریسا جوادی در دور نخست با مرجان تولبرجنوا از قزاقستان روبرو خواهد شد و در صورت برد با نماینده چین مصاف خواهد داشت.در این وزن ۲۰ تکواندو کار حضور دارند.

در وزن مثبت ۶۷ کیلوگرم بانوان هم زهرا پوراسماعیل در دور نخست با اسوت لانا از ازبکستان مسابقه داشته و در صورت برد با برنده سوریه و کامبوج مبارزه خواهد داشت.در این وزن ۱۵ تکواندو کار حضور دارند.

تیم ملی تکواندو کشورمان تاکنون به دو مدال نقره پومسه از سوی کوروش بختیاری و مرجان سلحشوری و یک مدال برنز کیوروگی از سوی فرزان عاشورزاده دست یافته است.