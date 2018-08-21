به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص از افزایش تعداد نظامیان اسرائیلی مبتلا به بیماری‌های روحی و روانی خبر داد.

بر اساس این گزارش، «یانیو کوکوویچ» نویسنده صهیونیست در روزنامه هاآرتص تاکید کرد که تعداد نظامیان ارتش که به بیماری‌های روحی و روانی مبتلا شده و به مراکز روانپزشکی مراجعه کرده‌اند، نسبت به سال ۲۰۱۰ به میزان ۴۰ درصد افزایش یافته است.

به گفته کوکوویچ، در سال ۲۰۱۷ بیش از ۴۷ هزار نظامی ارتش رژیم صهیونیستی به روانپزشک مراجعه کرده‌اند.

لیئا شالیو رئیس بخش روانپزشکی نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی با اشاره به اینکه افزایش تعداد مبتلایان به بیماری‌های روحی و روانی از سال ۲۰۱۰ آغاز شده است، تصریح کرد که پیش‌بینی می‌شود این تعداد در آینده بیشتر هم شود.

وی اشاره کرد که همزمان با افزایش میزان ابتلا به بیماری‌های روحی و روانی در میان نظامیان ارتش، انگیزه آن‌ها برای خدمت نظامی نیز کاهش یافته است.