وجود تقلبات غذایی در کشور/ بررسی سلامت روغن و آبلیمو

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین وطن پور، در توضیح امضای تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با دانشگاه واخنینگن هلند، اظهار داشت: یکی از اتفاقات مهم در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، امضای تفاهم نامه همکاری با دانشگاه واخنینگن هلند بود. این دانشگاه یکی از دانشگاه هایی است که دانش و اطلاعات لازم را برای آنالیز سموم در مواد غذایی دارد.

وی با اشاره به قرارگیری کشور ما در معرض آلودگی های متعدد غذایی، افزود: کشور ما در یک موقعیتی قرار گرفته که درواقع ممکن است آلودگی های غذایی فوق العاده زیادی داشته باشیم، به همین دلیل ما در این خصوص نیاز به تکنولوژی های پیشرفته و به روز داریم تا بتوانیم باقیمانده سموم و یا حتی تکنولوژی های جدید مثل تغییرات ژنی که در مواد گیاهی یا حیوانی اتفاق می افتد را رصد کنیم و نسبت به سلامتی آنها مطمئن شویم.

مدیر کل گروه دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، با ذکر تقلبات صورت گرفته در برخی مواد غذایی درکشور، تصریح کرد: ما در وزارت بهداشت، گزارش های بسیاری از آلودگی مواد غذایی و تقلبات داریم که از آن جمله می توان به روغن و آبلیمو اشاره کرد که همواره مورد بحث بوده است و در این خصوص باید مردم را از سلامت آنها مطمئن کنیم.

وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این زمینه تفاهم نامه ای را با دانشمندان دانشگاه واخنینگن هلند که گروه بسیار قوی و متعلق به اتحادیه اروپا هستند، منعقد کرده است که امیدواریم درآینده بتوانیم شاهد توسعه این فرایندها در کشور باشیم.

وطن پور درادامه با تاکید بر شناسایی سریع سموم با بهره گیری از تکنولوژی دانشگاه هلند؛ خاطرنشان کرد: بیشترین موارد مشاهده شده سموم در صیفی جات، مواد غیر صیفی، مواد فراوری شده است. همچنین بسیاری از سموم را می توان از روی لبنیات، گوشت ماهی، گوشت مرغ، ردیابی و پیگیری کرد. ما ممکن است بتوانیم یک سم را در گوشت شناسایی کنیم، ولی با تکنولوژی که امروز تفاهم نامه آن امضا شد، می توانیم چندین سم را بطور همزمان و به سرعت شناسایی کنیم.

مدیر کل گروه دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، درپایان با تاکید بر کنترل و تنظیم مصرف روغن پالم در کشور، افزود: روغن پالم بعنوان یک روغن گیاهی در کل دنیا در فراورده های مختلف لبنی مورد استفاده قرار می گیرد؛ ولی باید حد آنرا رعایت کنیم و بیش از حد نمی توانیم از آن استفاده کنیم. و در کشور ما سازمان غذا و دارو، مسئولیت کنترل و تنظیم مصرف روغن پالم را در فراورده ها دارد.