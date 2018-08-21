گرایی از راهیابی به فینال بازماند/ شانس برنز برای مردانی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، رقابتهای کشتی فرنگی بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی از صبح امروز در جاکارتا آغاز شده که طبق برنامه، مدعیان اوزان ۶۰ و ۶۷ کیلوگرم ایران به مصاف رقبای خود رفتند.

بر این اساس محمدرضا گرایی در مرحله نیمه نهایی وزن ۶۷ کیلوگرم به مصاف آلمات کبیسبایف قزاق و دارنده مدال نقره و برنز جهان رفت و در همان ابتدای کشتی با ضربه فنی شکست خورد و از راهیابی به فینال بازماند.

گرایی در دور نخست با نتیجه ۱۱بر۲ مقابل حسن عبدالکریم سوری به برتری رسید و در دور دوم تسمرادوف دارنده مدال برنز المپیک و جهان از ازبکستان را شکست داد.

همچنین مهرداد مردانی در وزن ۶۰ کیلوگرم باتوجه به صعود اوتای ژاپنی به فینال مسابقات، شانس کسب مدال برنز را بدست آورد که در گروه بازنده ها حریفی از اندونزی را ضربه فنی کرد. وی باید برای کسب مدال برنز به مصاف فرنگی کار ازبک برود.

مردانی صبح امروز در دور اول کیم سئونگ هاک دارنده مدال برنز جهان از کره جنوبی را با نتیجه ۷ بر ۳ شکست داد، اما در دور دوم برابر شینیبو اوتا دارنده مدال نقره المپیک از ژاپن شکست خورد و به گروه بازنده ها رفت.

مسابقات فرنگی‎کاران اوزان ۷۷، ۸۷، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم نیز فردا چهارشنبه ۳۱ مردادماه برگزار خواهد شد.