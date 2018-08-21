هویت عاملان حمله به سفارت آمریکا در ترکیه مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، بر اساس اعلام پلیس ترکیه دو فردی که اقدام به تیراندازی به سمت سفارت آمریکا در آنکارا کرده اند «احمد چلیکتن» و «عثمان گونداش» نام دارند.

چلیکتن متولد سال ۱۹۷۹ بوده و به اتهام فرار از زندان تحت تعقیب بود. گونداش نیز متولد ۱۹۸۰ بوده و دارای پرونده کیفری است.

صبح روز گذشته رسانه ها از تیراندازی به سمت سفارت آمریکا در آنکارا خبر دادند.

هر چند روابط ترکیه و آمریکا در دوران بسیار بدی به سر می برد اما دولتمردان آنکارا این حمله را یک اقدام خرابکارانه توصیف کردند.