غدیر، وحدت آفرین است/ اعلام برنامه های دهه امامت و ولایت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اعلام برنامه های دهه امامت و ولایت سه شنبه ۳۰ مرداد با حضور حسین ظریف منش، مدیر عامل بنیاد بین المللی غدیر در محل دفتر بنیاد بین المللی غدیر برگزار شد.

حسین ظریف ‌منش در این نشست گفت: هدف ما از برگزاری برنامه‌ های دهه امامت و ولایت علاوه بر تعظیم شعاعر الهی، برگزاری جشن و سرور و اعلام شادی مسلمانان برای ولایت مولا امیرالمؤمنین است. واقعه غدیر فقط متعلق به گذشته نیست و به صورت یک جریان در طول تاریخ جاری است و ما باید در برهه ‌های مختلف با مراجعه به آموزه‌ های علوی و غدیری از این رویداد بزرگ درس بگیریم. واقعه غدیر باید سرمشق و الگوی همه مسئولان باشد، زیرا غدیر وحدت آفرین است و ما در این زمان به وحدت و همدلی هرچه بیشتر مسئولان نیازمندیم. همچنین معرفی امیرالمؤمنین به ‌عنوان نماد خدمت، نماد حکومت اسلامی و نماد حاکم اسلامی فاصله ‌ها را کم می‌کند.

مدیر عامل بنیاد بین ‌المللی غدیر افزود: غدیر درس‌های زیادی برای ملت‌ها، دولت‌ها و آحاد مردم مسلمان دارد. امیرالمؤمنین محور وحدت است. غدیر محور وحدت است. بسیاری از برنامه ‌های این دهه با کمک اهل سنت برگزار خواهد شد. بحمدالله اطعام روز غدیر در اغلب استان‌ های کشور نهادینه شده است. در برنامه اطعام، اغلب استان‌ ها از سهمیه‌ هایی که برای آن ‌ها منظور شده است فراتر عمل کرده‌ اند. به ‌طور مثال استان اصفهان پیش ‌بینی ۲۰۰ هزار اطعام را کرده بود ولی امروز دبیر اجرایی بنیاد در استان اصفهان اعلام کردند بیش از ۵۰۰ هزار اطعام در سطح استان تهیه دیده‌ خواهد شد.

ظریف ‌منش سپس گفت: در استان ‌های اهل ‌سنت واقعه غدیر بازسازی می‌ شود. شیعیان و همچنین اهل‌ سنت در اصل واقعه عظیم غدیر خم هیچ اختلاف نظری ندارند و بحمدالله این برنامه‌ ها با اتفاق و همکاری برادران اهل سنت در این استان‌ ها اجرا خواهد شد. بنیاد بین ‌المللی غدیر متولی برنامه ‌ریزی و هدایت و متجلی کردن انگیزه های غدیری مردم است و معمولاً اجرای برنامه ‌ها را در تشکل ‌های مردمی مانند هیئات، تکایا، مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها و سایر NGOهای فرهنگی و مردمی دنبال می‌ کند.

وی افزود: بنیاد بین ‌المللی غدیر از ظرفیت ‌های نظام برای پشتیبانی و فراگیر شدن امر غدیر و تعمیق اندیشه غدیر در سطح جامعه استفاده می نماید و در این راه شاهد همکاری‌ های بسیار ارزشمند نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه ‌های کشور هستیم و ما این همکاری ها را می‌ستاییم. برنامه‌ هایی که به دستگاه ‌های مختلف ابلاغ می ‌شود عمدتاً بر اساس وظایف ذاتی و مأموریت ‌های اصلی هر دستگاه تدوین و اعلام شده است .

مدیر عامل بنیاد بین ‌المللی غدیر با بیان این که ۱۵۰ هزار برنامه فرهنگی را با حمایت دستگاه ‌ها و نهادهای مختلف از فردا در سراسر کشور برگزار خواهیم کرد، عنوان کرد: غدیر می‌تواند گره‌ های ناگشوده در بستر مشکلات اجتماعی و اقتصادی و سایر مسائل را پاسخگو باشد. عید غدیر می‌تواند مسائل و دشواری‌های جوامع و گره‌ها را باز کند و در تمام عرصه‌ ها پاسخ ‌هایی ارائه کند. اراده خداوند در ادامه حکومت اسلامی و مسیر امامت و چهره ولایت است. خداوند طرحی کلی را به عنوان الگویی برای زندگی فردی و اجتماعی همراه با سعادت برای یک ملت و امت ارائه کرده است.

ظریف ‌منش همچنین گفت: بنیاد غدیر برای این ایام سه نوع برنامه در نظر دارد که عبارت اند از: گرامیداشت، ترویج و تبلیغ و همچنین جشن و سرور. برنامه‌ های معرفت ‌افزایی با تبیین فلسفه غدیر و آداب و مناسکی که برای این ایام پیش ‌بینی شده است یکی از برنامه های این ایام است. همچنین ترویج نهج ‌البلاغه در جامعه به عنوان برادر قرآن و کتابی که می ‌تواند بصیرت و معرفت را به مردم نشان بدهد را در دستور کار داریم. با توجه به این که امسال هفته غدیر در ایام دولت است در صدد هستیم خطبه ۵۳ نهج ‌البلاغه را به عنوان الگویی برای حکومت مردمی در جامعه ترویج دهیم.

مدیر عامل بنیاد بین ‌المللی غدیر سپس افزود: از جمله برنامه ‌های دیگر ما سرکشی به خانواده ‌های شهدا و مدافعان حرم و برگزاری جشن‌های بین‌المللی شعر غدیر است. این برنامه در آذر و دی ‌ماه امسال برگزار خواهد شد و فراخوان آن در دهه امامت اعلام خواهد شد. جشن ولایت و امامت نیز در تمام ایام سال برگزار شود. همچنین همایش علامه شرف‌ الدین و تجلیل از این عالم غدیر، همایش بانوان غدیر پژوه، برگزاری صدها کارگاه غدیر شناسی در استان‌ ها جهت پاسخگویی به شبهات هم از دیگر برنام‌های ماست. حدود ۱۰ هزار برنامه در مناطق محروم برگزار خواهد شد. همچنین از سادات کشوری از جمله ۲۵۰۰ شهید سادات در تهران تجلیل می‌ شود. همچنین ۱۱۰ کارناوال شادی در عید غدیر از میدان امام حسین (ع) به سمت میدان ‌های بزرگ حرکت می ‌کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: پیشنهاد «هر خانه یک غذا» به نیت شرکت همگانی در طرح اطعام و جلب مشارکت همه مردم را نیز مدنظر داریم. برپایی یک هزار ایستگاه صلواتی، اقامه نماز عید سعید غدیر در حسینیه‌ ها، تکایا و بقاع متبرکه، خطبه‌ خوانی غدیر، همایش تبیینی مباهله با همکاری حوزه علمیه قم و حوزه‌ های علمیه سراسر کشور، برگزاری مسابقات مختلف ورزشی از دیگر برنامه ‌های ما در این ایام است.

ظریف ‌منش با اشاره به شعار محوری دهه ولایت و امامت امسال تحت عنوان «لبیک یا رسول ‌الله (ص)» افزود: بیش از ۶۰ نمایندگی خارجی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی آمادگی خود را برای اجرای برنامه‌ در برخی کشورها از جمله برگزاری نشست ‌ها اعلام کرده اند و ما در صدد هستیم که برنامه ‌های غدیر را به صورت بین ‌المللی برگزار کنیم. بسته‌ های فرهنگی و گروه ‌های موسیقی به همایش ‌های خارج از کشور ارسال شده است. مجمع اهل بیت نیز ۷۰۰ مجمع یا مراکز تحت پوشش خود را برای اجرای برنامه‌ ها هماهنگ کرده است.

ظریف منش همچنین از برگزاری اردوهای جهادی در مناطق محروم کشور در دهه امامت و ولایت خبر داد و عنوان کرد: طی جلسه ای که مهندس داوری جانشین سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری نیز حضور داشتند، نشست صمیمانه ای برای برگزاری هر چه با شکوه تر دهه امامت و ولایت برگزار شد. در این جلسه تعاملی بین مدیران سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور و بنیاد بین المللی غدیر صورت گرفت. همچنین مفاد این جلسه توسط ستاد اجرایی متشکل از هر دو نهاد پیگیری و اجرا خواهد شد. برخی از مصوبات آن به شرح زیر است:

- استفاده از ظرفیت های مهندسین بسیجی سراسر کشور جهت بزرگداشت روز عید غدیر خم و هفته امامت

- برگزاری جلسات روشنگری و بصیریت افزایی برای آشنا نمودن آحاد مردم درخصوص واقعه غدیر خم

- راه اندازی اردوهای جهادی در استان ها برای نظارت و طراحی ساخت و سازهای عمرانی برای اقشار آسیب پذیر جامعه در دهه امامت

- ترویج فرهنگ واقعه غدیر با توجه به روایات و احادیث متواتر در بین مهندسین و خانواده های آنان توسط اساتید برجسته حوزه

- برگزاری جلسات جشن و مدیحه سرایی در مسجد و حسینیه ها به مناسبت ایام فرخنده دهه امامت

- برپایی سفره اطعام برای نیازمندان

مدیرعامل بنیاد بین ‌المللی غدیر در انتها گفت: آن قدر گزارش ها و برنامه های متنوع مردمی از سوی دبیران اجرایی بنیاد در استان ها و شهرستان ها مخابره شده است که دیگر قابل شمارش نیست. فعالیت های خودجوش مردمی امسال چندین برابر نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است و این همان نتیجه ای است که بنیاد به دنبال آن است. این فعالیت های خودجوش گویای این است که این جریان در حرکت است که به زودی در کشور نهادینه شود و غدیر نیز مانند عاشورا در بطن جامعه قرا گیرد.