تعرفه پهنای باند اینترنت با سرعت ۱۰۰ مگابیت تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود (جلسه شماره ۲۷۸ )، پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درمورد اصلاح روش محاسبه تعرفه در‏باره حذف پیک‏های مصرف ناخواسته و بعضا غیرقابل کنترل ماهانه پهنای باند اینترنت و همچنین تشویق دارندگان پروانه شبکه به توزیع ‏شدگی شبکه در جهت پایداری هرچه بیشتر شبکه را بررسی کرد.

براین اساس این کمیسیون مصوبه شماره ۲۵۴ خود در ۱۷ اسفندماه که مربوط به تعرفه پهنای باند اینترنت می شود را، برای اینترنت باسرعت ۱۰۰ مگابیت و بالاتر از آن، اصلاح کرد.

در این راستا بند زیر جایگزین بند ۲ مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۵۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‏ شود:

- تعرفه پهنای باند اینترنت بر‏اساس نمودار تجمیع شده مصرفی مشتری، در تمام نقاط حضور شرکت ارتباطات زیرساخت (پاپ) و مطابق روش صدور صورت‏حساب بر مبنای اندازه­ گیری مصرف بالاترین پیک ماهانه (Burstable Billing ) و نیز بر مبنای گزارش سوئیچ دسترسی زیرساخت با میانگین ۵ دقیقه­ ای و پس از حذف ۵ درصد نمونه­ هایی که دارای بیشترین مقدار در ماه هستند (احتساب درصد نود و پنجم) محاسبه و به‏ صورت ماهانه دریافت می‏ شود.

شرکت ارتباطات زیرساخت موظف است سرویس‌های حفاظت کننده از حملات را به­ صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار دهد.

در مصوبه قبلی آمده بود: تعرفه پهنای باند اینترنت بر اساس گراف تجمیع شده مصرفی مشتری در هرPoP و برمبنای گزارش سوئیچ دسترسی زیرساخت و با میانگین پنج دقیقه ­ای و بیشترین پیک ماهانه محاسبه و به صورت ماهانه دریافت می شود. شرکت ارتباطات زیرساخت نیز موظف است سرویس های حفاظت کننده از حملات (DD۰S Mitigation و Black holing ) را به ­صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار دهد و گزارش­ پیک­های نامتعارف را بررسی و در صورت لزوم از محاسبه خارج کند.

در همین حال بند زیر نیز، جایگزین بند ۴ مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۵۴ کمیسیون شده و تبصره ذیل آن حذف می‏ شود:

- ملاک تعیین سطح تعرفه، ظرفیت فروخته شده به صورت تجمیع ترافیک هر مشتری در تمام نقاط‌ حضور شرکت ارتباطات زیرساخت بوده و محاسبات براساس ترافیک تجمیعی کشوری انجام خواهد شد.

در مصوبه قبلی آمده بود: ملاک تعیین سطح تعرفه، ظرفیت فروخته شده به صورت تجمیع ترافیک هر مشتری و صرفا در یک دروازه بین الملل(PoP) بوده و محاسبات بر این اساس انجام خواهد شد.

جدول تعرفه پهنای باند اینترنت برای سرعت ۱۰۰ مگابیت و بالاتر از آن به شرح زیر است:

مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تاریخ اول شهریورماه سال ۹۷ لازم الاجرا است.