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۱ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۵۷

حضور حکیم در سفارت ایران در بغداد برای عرض تسلیت

حضور حکیم در سفارت ایران در بغداد برای عرض تسلیت

رئیس جریان حکمت ملی عراق برای عرض تسلیت شهادت رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران و همراهانشان، در سفارت کشورمان در بغداد حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جریان حکمت ملی عراق، سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق برای عرض تسلیت شهادت رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران و همراهانشان، در سفارت ایران در بغداد حضور یافت.

حضور حکیم در سفارت ایران در بغداد برای عرض تسلیت

رئیس جریان حکمت ملی عراق، با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد و دیدار با محمدکاظم آل صادق، سفیر ایران، شهادت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، و امام جمعه تبریز و همراهانشان در سانحه سقوط بالگرد حامل آنان را به رهبر معظم انقلاب امام خامنه‌ای (دام ظله) و دولت و ملت ایران تسلیت گفت.

وی همچنین از نقش رئیس جمهور فقید در پیگیری مسائل جهان اسلام از جمله مسئله فلسطین یاد و برای آنان طلب رحمت و مغفرت کرد.

کد مطلب 6114789

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