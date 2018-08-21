استاندار سیستان و بلوچستان عید سعید قربان را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان در بخشی از این پیام آمده است: تقارن آغاز هفته دولت با عید سعید قربان فرصتی مبارک و فرخنده برای تمامی مسلمانان و مناسبتی برای مبارزه با هوای نفس و تقدیم ارزشمندترین داشته های خود در برابر خواست خداوند است؛ این ایام خجسته الگویی بی مانند برای همگان در شرایط کنونی کشور است.

در این پیام آمده است: عید سعید قربان، عید بخشش گناهان، مغفرت الهی، همدلی، همراهی و معرفت نفس است.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: اینجانب این جشن تزکیه و تقوا که نماد برجسته رهایی از قیود مادی و عروج در فضای رحمت الهی است را به پیشگاه حضرت ولی عصر(عج)، مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، رئیس جمهور محترم، علما و مراجع عظام تقلید، دولتمردان و به ویژه مردم شریف و متدین استان سیستان و بلوچستان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نمایم.