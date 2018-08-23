۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۱۱

در پیامی؛

سرلشکر باقری انتصاب رئیس سازمان تبلیغات اسلامی را تبریک گفت

سرلشکر باقری انتصاب رئیس سازمان تبلیغات اسلامی را تبریک گفت

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی انتصاب حجت الاسلام و المسلمین قمی به ریاست سازمان تبلیغات اسلامی را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی انتصاب حجت‌الاسلام و المسلمین محمد قمی به ریاست سازمان تبلیغات اسلامی را تبریک گفت. 

متن پیام رئیس ستادکل نیروهای مسلح به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

 برادر ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین محمد قمی (دامت تاییداته)

با سلام و تحیات؛

انتصاب جنابعالی به سمت "ریاست سازمان تبلیغات اسلامی" که بیانگر حسن اعتماد رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و نیز تعهد، شایستگی و توانمندی های علمی و عملی آن برادر گرانمایه است را تبریک عرض می نمایم.

بی شک رهنمودها، جهت گیری ها و انتظارات ترسیم شده در حکم انتصاب جنابعالی، منشور نورانی و هدایت بخشی برای سازمان تبلیغات اسلامی و آن روحانی عالم، مدیر، مبتکر و برخوردار از روحیه و انگیزه های انقلابی در تبیین و عرضه فرهنگ و معارف اسلام ناب محمدی(ص) و تبلیغ و عینیت آن در جامعه متناسب با مقتضیات زمانه و شیوه های خلاقانه، به ویژه برای نسل بالنده و آینده ساز جوان کشور و مقابله هوشمندانه و موفق با تهاجم فرهنگی و رسانه ای جبهه دشمن به شمار می رود که به فضل الهی، تمسک به آن، موفقیت این سازمان ارزشی و خرسندی امام و امت را رقم خواهد زد.

دوام توفیق و سربلندی جنابعالی در این مسئولیت خطیر و مبارک تحت عنایت حضرت ولی عصر (عج) و تدابیر و منویات حکیمانه مقام عظمای ولایت و رهبری امام خامنه ای (مدظله العالی) را از درگاه کبریایی مسئلت می جویم.

سرلشکر پاسدار محمد باقری

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

