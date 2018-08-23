کرانچار: برای کسب تجربه آمده بودیم/ کره جنوبی برای طلا آمده است!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، زلاتکو کرانچار سرمربی تیم امید کشورمان در نشست خبری بعد از بازی مقابل کره جنوبی گفت: دو تیم از بهترین‌های آسیا امروز مقابل هم بازی کردند و به همین دلیل شاهد یک بازی فشرده و نزدیک بودیم که در نهایت در این بازی سنگین تیم کره جنوبی برنده شد.

وی افزود: اما این را در نظر بگیرید که ما با تیم زیر ۲۱ سال به این مسابقات آمدیم چرا که می‌خواهیم مقدمات آماده‌سازی خودمان را انجام دهیم تا با این جوانان طلایی تیم خوبی را پرورش دهیم.

وی افزود: اینجا آمدیم تا کسب تجربه کنیم چرا که هدف اول ما صعود به المپیک ۲۰۲۰ است. به همین دلیل با تیم زیر ۲۱ سال به این مسابقات آمدیم و حتی توانستیم صدرنشین از گروه‌مان صعود کنیم و به کره جنوبی برخورد کردیم اما تیم کره جنوبی آمده بود تا مدال طلا بگیرد.

زلاتکو کرانچارخاطرنشان کرد: آنها تیم خیلی خوبی هستند و چند ستاره بزرگ‌سال خود را هم به این مسابقات آوردند که تجربه بیشتری نسبت به بازیکنان ما داشتند. به نظر من این تیم نزدیک به کسب جام است هرچند که صدرنشینی ما باعث شد خیلی زود به کره جنوبی برخورد کنیم و به آنها بابت این پیروزی تبریک می‌گویم. به بازیکنان خودم هم تبریک می‌گویم که شانه به شانه با ستاره‌های کره جنوبی جنگیدند و در نهایت در این مسابقه سخت این تیم کره جنوبی بود که برنده شد.