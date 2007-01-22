کره شمالی از استقرار هواپیماهای جاسوسی آمریکا در کره جنوبی انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامهای کره شمالی امروز اعلام کردند: اعلام تمایل برای آغاز مذاکرات هسته ای از سوی آمریکا و همزمان با آن، اعزام یک اسکادران از هواپیماهای جاسوسی این کشور به کره جنوبی هیچ تناسبی با هم ندارند و مقامهای آمریکا باید هر چه سریعتر موضع خود را در این باره روشن کنند.

بر همین اساس کره شمالی امروز اعلام کرد: اگر آمریکا خواهان از سرگیری مذاکرات شش جانبه است؛ باید هر چه سریعتر هواپیماهای خود را از کره جنوبی خارج کند.

اعلام این خبر از سوی کره شمالی در حالی انجام می شود که در روزهای اخیر، خبرهایی مبنی بر احتمال آغاز انجام مذاکرات گروه شش در آینده ای نزدیک منتشر شده است.

یادآورمی شودهواپیماهای جاسوسی آمریکا هفته گذشته وبا هدف زیر نظرگرفتن فعالیتهای کره شمالی درکره جنوبی مستقر شده اند.

لازم به ذکر است در اوایل ماه جاری میلادی خبری با این مضمون منتشر شده بود: آمریکا به منظور اطلاع دقیق از برنامه های هسته ای کره شمالی، یک اسکادران از هواپیماهای جاسوسی خود را به کره جنوبی می فرستد.

در همین رابطه کیم یانگ کیو، سخنگوی نظامیان آمریکا در کره جنوبی، اعلام کرده بود: تا پایان ماه جاری یک اسکادران از هواپیماهای F-117 نایت وک (F-117 Nighthawk Stealth ) به کره جنوبی اعزام می شوند.