تلاش ناکام تکفیریها برای هدف قرار دادن مواضع ارتش سوریه در «حماه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، مرکز روسی نظارت بر آشتی سوریه از تلاش نافرجام تکفیریها برای یورش به مواضع ارتش سوریه در حماه خبر داد.

بر اساس این گزارش، این مرکز اعلام کرد تروریست های تکفیری طی روز گذشته تلاش های نافرجامی برای هدف قرار دادن مواضع ارتش سوریه در «حماه» صورت دادند.

این مرکز تصریح کرد که در جریان تلاش های نافرجام تکفیریها، نیروهای نظامی سوریه موفق شدند سه هواپیمای بدون سرنشین وابسته به تکفیریها را در آسمان سوریه هدف قرار داده و منهدم سازند.

این درحالی است که مرکز مورد اشاره همچنان از نقض توافق مناطق کاهش تنش توسط افراد مسلح به ویژه در ادلب خبر می دهد.