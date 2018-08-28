به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران دوشنبه شب به دیدار تیم السد قطر رفت تا در بازی رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا پذیرای یک شکست سنگین خانگی مقابل این تیم باشد. اما آبی ها باید بعد از رهایی از عواقب این شکست، به فکر یک دوره دو هفته‌ای باشند که پیش رو دارند. دوره‌ای که می تواند در سرنوشت این تیم در فصل جاری و جایگاه شفر در استقلال بسیار تاثیرگذار باشد.

سربلند بیرون آمدن از این آزمون دو هفته‌ای می‌تواند روزهای روشن تری را پیش روی شفر قرار داده و محبوبیت او را دو چندان کند اما همین بازه زمانی می‌تواند فصل را به کام وی تلخ و به میزان زیادی از محبوبیت او نزد هواداران استقلال بکاهد.

آبی پوشان پس از پذیرفتن شکست مقابل السد تا ۲۲ شهریور بازی نخواهند داشت و «دو هفته»ی بدون مسابقه را پیش رو دارند. کار اصلی آبی پوشان از ۲۲ شهریور آغاز می‌شود که ابتدا در یک بازه زمانی ۱۰ روزه باید سه بازی سنگین خارج از خانه برگزار کنند که گستردگی جغرافیای بازیهای آنها از شمال تا جنوب ایران و حتی خارج از ایران است.

شفر باید ابتدا تیمش را در تاریخ ۲۲ شهریور در مسجد سلیمان به میدان بفرستد و ۴ روز بعد از آن در تاریخ ۲۶ شهریور برگزار کننده دیداری سنگین در دوحه، پایتخت کشور قطر باشد. دیداری که سوت پایان آن مشخص می‌کند آبی پوشان به جمع چهار تیم برتر قاره کهن راه یافته‌اند یا خیر.

استقلالی ها هنوز از خستگی این دو بازی حساس رها نشده‌اند که باید به قائمشهر رفته و در آخرین روز تابستان در ورزشگاه شهید وطنی با نساجی ملاقات کنند. این دیدار تنها ۵ روز قبل از دربی بزرگ پایتخت روی خواهد داد و آبی پوشان بلافاصله پس از بازگشت از قائمشهر باید برای بازی با پرسپولیس آماده شوند.

به این ترتیب استقلالیها بعد از استراحت پیش رو باید از تاریخ ۲۲ شهریور تا ۵ مهر سه دیدار پی در پی خارج از خانه و یک دربی برگزار کنند.

آزمون یک ماهه‌ای که از ۵ مرداد و با شکست سنگین خانگی مقابل السد برای شفر و تیمش آغاز شد ۵ مهر با دیدار برابر پرسپولیس به اتمام می‌رسد، برهه‌ای حساس است که می‌تواند نقش یک شمشیر دو لبه را برای سرمربی آلمانی آبی‌ها داشته باشد.