پورشیب به نشان برنز دست یافت/ پایان تیم کاراته با هشت مدال

به گزارش خبرنگار مهر از اندونزی، ذبیح الله پورشیب نماینده وزن ۸۴- کیلوگرم کشورمان که با شکست برابر نماینده کویت از راهیابی به دیدار نهایی بازمانده بود، در دیدار رده بندی «محمود ساجان» از اردن را شکست داد و به نشان برنز دست یافت.

وی امروز با نتایج مشابه ۸ بر صفر مقابل «جواهر حیدراف» از تاجیکستان و «دیواس شرستا» از ویتنام به پیروزی دست یافت و در دیدار مرحله نیمه نهایی پس از تساوی ۵ بر ۵ در پیکار با «احمد المسافر» نماینده کویت با قانون سنشو(امتیاز نخست) بازنده شد و از راهیابی به دیدار نهایی بازماند.

تیم ملی کاراته ایران با هشت نماینده در دو بخش مردان و زنان درهجدهمین دوره بازیهای آسیایی به میدان رفته بود که موفق به کسب هشت مدال شد. بهمن عسگری و سجاد گنج‌زاده دو مدال طلا، امیرمهدیزاده، طراوت خاکسار و رزیتا علیپور سه مدال نقره، حمیده عباسعلی، پگاه زنگنه و ذبیح الله پورشیب هم سه مدال برنز برای تیم کشورمان کسب کردند.