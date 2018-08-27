پورشیب به نشان برنز دست یافت/ پایان تیم کاراته با هشت مدال

به گزارش خبرنگار مهر از اندونزی، ذبیح الله پورشیب نماینده وزن ۸۴- کیلوگرم کشورمان که با شکست برابر نماینده کویت از راهیابی به دیدار نهایی بازمانده بود، در دیدار رده بندی «محمود ساجان» از اردن را شکست داد و به نشان برنز دست یافت.
وی امروز با نتایج مشابه ۸ بر صفر مقابل «جواهر حیدراف» از تاجیکستان و «دیواس شرستا» از ویتنام به پیروزی دست یافت و در دیدار مرحله نیمه نهایی پس از تساوی ۵ بر ۵ در پیکار با «احمد المسافر» نماینده کویت با قانون سنشو(امتیاز نخست) بازنده شد و از راهیابی به دیدار نهایی بازماند.
تیم ملی کاراته ایران با هشت نماینده در دو بخش مردان و زنان درهجدهمین دوره بازیهای آسیایی به میدان رفته بود که موفق به کسب هشت مدال شد. بهمن عسگری و سجاد گنجزاده دو مدال طلا، امیرمهدیزاده، طراوت خاکسار و رزیتا علیپور سه مدال نقره، حمیده عباسعلی، پگاه زنگنه و ذبیح الله پورشیب هم سه مدال برنز برای تیم کشورمان کسب کردند.
مدال آوران ایران در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی:
طلا:
۱ - حسن یزدانی - کشتی آزاد
۲ - علیرضا کریمی - کشتی آزاد
۳ - پرویز هادی - کشتی آزاد
۴ - سعید رجبی- تکواندو
۵ - میرهاشم حسینی- تکواندو
۶ - محمد علی گرایی - کشتی فرنگی
۷ - حسین نوری- کشتی فرنگی
۸ - عرفان آهنگریان - ووشو
۹ - محسن محمدسیفی - ووشو
۱۰- رضا علیپور - سنگنوردی
۱۱- تیم کبدی بانوان
۱۲- تیم ملی کبدی مردان
۱۳ - سهراب مرادی - وزنه برداری
۱۴ - سجاد گنج زاده - کاراته
۱۵ - بهمن عسگری - کاراته
۱۶ - بهداد سلیمی - وزنه برداری
نقره:
۱ - مرجان سلحشوری - پومسه تکواندو
۲ - کوروش بختیار - پومسه تکواندو
۳ - زهرا کیانی - ووشو
۴ - الهه منصوریان - ووشو
۵ - شهربانو منصوریان - ووشو
۶ - فرود ظفری - ووشو
۷ - تیم روئینگ چهار نفره زنان
۸- امیر محمد بخشی - تکواندو
۹- تیم شمشیربازی اسلحه سابر مردان
۱۰- نازنین ملایی- قایقرانی روئینگ
۱۱- تیم دو نفره روئینگ
۱۲- طراوت خاکسار - کاراته
۱۳ - امیر مهدیزاده - کاراته
۱۴- رزیتا علیپور - کاراته
۱۵ - سعید علی حسینی - وزنه برداری
برنز:
۱ - رضا اطری - کشتی آزاد
۲ - فرزان عاشور زاده - تکواندو
۳ - علی پاکدامن - شمشیربازی
۴ - محمد رضا گرایی- کشتی فرنگی
۵ - مهرداد مردانی - کشتی فرنگی
۶ - مهلقا جام بزرگ - تیراندازی
۷ - تیم روئینگ دو نفره بانوان - قایقرانی
۸- ناهید کیانی - تکواندو
۹ - حمیده عباسعلی - کاراته
۱۰ - تهمینه کربلایی صادقی - پنجاک سیلات
۱۱-سید علی هاشمی - وزنه برداری
۱۲- تیم بسکتبال سه در سه مردان
۱۳ - پگاه زنگنه - کاراته
۱۴ - تیم میکس کامپوند
۱۵- ذبیح الله پورشیب - کاراته
