۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۰۷

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

پورشیب به نشان برنز دست یافت/ پایان تیم کاراته با هشت مدال

سرگروه تیم ملی کاراته ایران با برتری مقابل رقیب اردنی خود به نشان برنز دست یافت تا پرونده تیم هشت نفره کاراته با هشت مدال بسته شود.

به گزارش خبرنگار مهر از اندونزی، ذبیح الله پورشیب نماینده وزن ۸۴- کیلوگرم کشورمان که با شکست برابر نماینده کویت از راهیابی به دیدار نهایی بازمانده بود، در دیدار رده بندی «محمود ساجان» از اردن را شکست داد و به نشان برنز دست یافت. 

وی امروز با نتایج مشابه ۸ بر صفر مقابل «جواهر حیدراف» از تاجیکستان و «دیواس شرستا» از ویتنام به پیروزی دست یافت و در دیدار مرحله نیمه نهایی پس از تساوی ۵ بر ۵ در پیکار با «احمد المسافر» نماینده کویت با قانون سنشو(امتیاز نخست) بازنده شد و از راهیابی به دیدار نهایی بازماند. 

تیم ملی کاراته ایران با هشت نماینده در دو بخش مردان و زنان درهجدهمین دوره بازیهای آسیایی به میدان رفته بود که موفق به کسب هشت مدال شد. بهمن عسگری و سجاد گنج‌زاده دو مدال طلا، امیرمهدیزاده، طراوت خاکسار و رزیتا علیپور سه مدال نقره، حمیده عباسعلی، پگاه زنگنه و ذبیح الله پورشیب هم سه مدال برنز برای تیم کشورمان کسب کردند.  

مدال آوران ایران در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی:

طلا:
۱ - حسن یزدانی - کشتی آزاد
۲ - علیرضا کریمی - کشتی آزاد
۳ - پرویز هادی - کشتی آزاد
۴ - سعید رجبی- تکواندو
۵ - میرهاشم حسینی- تکواندو
۶ - محمد علی گرایی - کشتی فرنگی
۷ - حسین نوری- کشتی فرنگی
​۸ - عرفان آهنگریان - ووشو
۹ - محسن محمدسیفی - ووشو
​۱۰- رضا علیپور - سنگ‌نوردی
​۱۱- تیم کبدی بانوان
۱۲- تیم ملی کبدی مردان 
​۱۳ - سهراب مرادی - وزنه برداری
​۱۴ - سجاد گنج زاده - کاراته 
​۱۵ - بهمن عسگری - کاراته
۱۶  - بهداد سلیمی - وزنه برداری

نقره:
۱ - مرجان سلحشوری - پومسه تکواندو
۲ - کوروش بختیار - پومسه تکواندو
۳ - زهرا کیانی - ووشو
۴ - الهه منصوریان - ووشو
۵ - شهربانو منصوریان - ووشو
۶ - فرود ظفری - ووشو
۷ - تیم روئینگ چهار نفره زنان
​۸- امیر محمد بخشی - تکواندو
۹- تیم شمشیربازی اسلحه سابر مردان
۱۰- نازنین ملایی- قایقرانی روئینگ
۱۱- تیم دو نفره روئینگ 
​۱۲- طراوت خاکسار - کاراته 
۱۳ - امیر مهدیزاده - کاراته
۱۴- رزیتا علیپور - کاراته
​۱۵ - سعید علی حسینی - وزنه برداری

برنز:
۱ - رضا اطری - کشتی آزاد
۲ - فرزان عاشور زاده - تکواندو
۳ - علی پاکدامن - شمشیربازی
۴ - محمد رضا گرایی- کشتی فرنگی
۵ - مهرداد مردانی - کشتی فرنگی
۶ - مه‌لقا جام بزرگ - تیراندازی
۷ - تیم روئینگ دو نفره بانوان - قایقرانی
​۸- ناهید کیانی - تکواندو
​۹ - حمیده عباسعلی - کاراته
۱۰ -  تهمینه کربلایی صادقی - پنجاک سیلات
۱۱-سید علی هاشمی - وزنه برداری
۱۲- تیم بسکتبال سه در سه مردان
۱۳ - پگاه زنگنه - کاراته
​۱۴ - تیم میکس کامپوند 
۱۵- ذبیح الله پورشیب - کاراته

