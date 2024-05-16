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۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۹:۲۳

منتخب مردم قم در مجلس شورای اسلامی:

طراحی شهرها طبق سبک زندگی ایرانی اسلامی مستلزم درآمد پایدار است

طراحی شهرها طبق سبک زندگی ایرانی اسلامی مستلزم درآمد پایدار است

قم- منتخب مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: شهرداری برای طراحی شهرها بر اساس سبک زندگی ایرانی اسلامی نیازمند درآمد پایدار است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمنان رییسی بعداز ظهر پنجشنبه در آیین اختتامیه هفتاد و یکمین اجلاس مشورتی روسای شوراهای اسلامی شهرهای مرکز استان در قم اظهار کرد: درآمد و هزینه مهمترین مسأله در مدیریت شهری است و در مجلس هم چنین قانونی با عنوان قانون درآمد پایداری شهرداری‌ها تصویب شده است ضمن اینکه نیاز به اهتمام بیشتری است.

منتخب مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دلیل منعطف نشدن برخی مسایل هچون آلودگی هوا و هویت اسلامی در کلانشهرها عدم وجود بستر قانون مطلوب در راستای هویت ایرانی و اسلامی است.

رییسی ابراز کرد: شهرها نیازمند درآمد پایدار هستند تا هزینه مسایل زیر بنایی، فرهنگی و اجتماعی پرداخت شود.

وی عنوان کرد: وضعیت نامناسب امروز بدلیل عدم رعایت فضای شهری در راستای تمدن اسلامی ضمن زیست مردم است.

منتخب مردم قم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طراحی شهرها با اساس سبک زندگی ایرانی اسلامی مستلزم درآمد پایدار است، فلذا امیدواریم در مجلس شورای اسلامی آینده در راستای مدیریت واحد شهری گام برداریم.

کد مطلب 6108547

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