هاشم رضایت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مسابقه «برنده باش» که در آخرین برنامه خود از منوچهر هادی و یکتا ناصر همسر وی به عنوان مهمان دعوت کرده بود و اینکه قرار است این مسابقه سلبریتی محور باشد یا خیر؟ گفت: اینگونه نیست که همیشه سلبریتی ها مهمان برنامه باشند. برنامه هفته گذشته به مناسبت عید قربان تولید و پخش شد و ما خواستیم برنامه متفاوتی باشد.

وی ادامه داد: قاعده بر این است که کسانی که در مسابقه ثبت نام کرده اند در برنامه حضور داشته باشند.

رضایت درباره آسان بودن سوالات مسابقه توضیح داد: وقتی شما برنامه را می بینید سوالات آسان به نظر می رسد چون بدون استرس به آنها توجه می کنید با این حال هنوز ابتدای مسابقه است و کمی هم برای جذب مخاطب است ولی به تدریج سوالات سخت تر خواهد شد.

وی درباره اهمیت داشتن اطلاعات عمومی با توجه به موجود بودن سوالات در اپلیکیشن عنوان کرد: مطالعه و آگاهی در این مسابقه شرط است. در حال حاضر در اپلیکیشن حدود ۲۰ هزار سوال وجود دارد و افراد نمی توانند این ۲۰ هزار سوال را حفظ کنند.

این تهیه کننده در پایان درباره شباهت این مسابقه در شبکه سه و «پنج ستاره» در شبکه پنج که هر دو از یک مسابقه الگو گرفته اند، بیان کرد: ما اکنون حدود ۶ ماه است که روی این مسابقه کار می کنیم و قبل از اینکه «پنج ستاره» به آنتن برسد مشغول طراحی و روند پیش تولید بودیم و البته خبر نداشتیم یک شبکه دیگر نیز چنین مسابقه ای را در دست تولید دارد. با این حال در کل دنیا شبکه های مختلف بیننده های مختلف دارند و مردم می توانند برنامه های متنوع را ببینند و در اینجا هم مردم می تواند دست به انتخاب میان این دو برنامه بزنند.

مسابقه «برنده باش» با اجرای محمدرضا گلزار و به تهیه کنندگی هاشم رضایت و حمید رحیمی نادی پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت ۲۳ از شبکه سه پخش می شود.