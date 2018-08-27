  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۱۴

تهیه کننده مسابقه در گفتگو با مهر:

«برنده باش» سلبریتی‌محور نیست/ سوالات سخت‌تر خواهد شد

تهیه کننده مسابقه «برنده باش» که با اجرای محمدرضا گلزار از شبکه سه پخش می شود درباره رویکرد این مسابقه بیان کرد که قرار نیست سلبریتی‌محور باشد.

هاشم رضایت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مسابقه «برنده باش» که در آخرین برنامه خود از منوچهر هادی و یکتا ناصر همسر وی به عنوان مهمان دعوت کرده بود و اینکه قرار است این مسابقه سلبریتی محور باشد یا خیر؟ گفت: اینگونه نیست که همیشه سلبریتی ها مهمان برنامه باشند. برنامه هفته گذشته به مناسبت عید قربان تولید و پخش شد و ما خواستیم برنامه متفاوتی باشد.

وی ادامه داد: قاعده بر این است که کسانی که در مسابقه ثبت نام کرده اند در برنامه حضور داشته باشند.  

رضایت درباره آسان بودن سوالات مسابقه توضیح داد: وقتی شما برنامه را می بینید سوالات آسان به نظر می رسد چون بدون استرس به آنها توجه می کنید با این حال هنوز ابتدای مسابقه است و کمی هم برای جذب مخاطب است ولی به تدریج سوالات سخت تر خواهد شد.

وی درباره اهمیت داشتن اطلاعات عمومی با توجه به موجود بودن سوالات در اپلیکیشن عنوان کرد: مطالعه و آگاهی در این مسابقه شرط است. در حال حاضر در اپلیکیشن حدود ۲۰ هزار سوال وجود دارد و افراد نمی توانند این ۲۰ هزار سوال را حفظ کنند.

این تهیه کننده در پایان درباره شباهت این مسابقه در شبکه سه و «پنج ستاره» در شبکه پنج که هر دو از یک مسابقه الگو گرفته اند، بیان کرد: ما اکنون حدود ۶ ماه است که روی این مسابقه کار می کنیم و قبل از اینکه «پنج ستاره» به آنتن برسد مشغول طراحی و روند پیش تولید بودیم و البته خبر نداشتیم یک شبکه دیگر نیز چنین مسابقه ای را در دست تولید دارد. با این حال در کل دنیا شبکه های مختلف بیننده های مختلف دارند و مردم می توانند برنامه های متنوع را ببینند و در اینجا هم مردم می تواند دست به انتخاب میان این دو برنامه بزنند.

مسابقه «برنده باش» با اجرای محمدرضا گلزار و به تهیه کنندگی هاشم رضایت و حمید رحیمی نادی پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت ۲۳ از شبکه سه پخش می شود.

کد خبر 4385990
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها