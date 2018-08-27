۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۰۴

از امروز صورت می گیرد؛

بزرگترین گردهمایی دیپلماتیک در آلمان

وزیر خارجه آلمان از امروز برای یک هفته میزبان بزرگترین گردهمایی سفرا و نمایندگان خارجی این کشور در برلین است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، حدود ۲۰۰ سفیر و روسای دفاتر نمایندگی خارجی آلمان از امروز به مدت یک هفته در یک گردهمایی در برلین شرکت می کنند. 

«هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان میزبان این بزرگترین گردهمایی دیپلماتیک در این کشور است.

پایگاه اینترنتی وزارت خارجه آلمان در این باره نوشت: «آلمان، در شورای امنیت؛ دوسال مسئولیت» در حالی شعار اصلی بزرگترین گردهمایی دیپلماتیک در برلین است که علاوه بر چهره های حوزه سیاسی شمار زیادی از چهره های حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز در آن شرکت خواهند داشت. 

مناسبات سیاسی و اقتصادی میان کشورهای دوجانبه و چندجانبه از دیگر موضوعاتی است که در نشست برلین به آن پرداخته خواهد شد.

حضور دوساله آلمان در شورای امنیت سازمان ملل همزمان با آغاز سال ۲۰۱۹ میلادی شروع می شود.

شقایق لامع زاده

