رمانی از جوجو مویز در ایران پنج روزه به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلد از تریلوژی جوجو مویز با عنوان «هنوز هم من» که با ترجمه مریم مفتاحی و از سوی نشر آموت در اول شهریور ماه منتشر شده بود، پنج روز پس از توزیع به چاپ دوم رسید

مفتاحی پس از انتشار سه‌گانه پرفروش این نویسنده با عنوان من پیش از تو، پس از تو و یک بعلاوه یک، این ترجمه را نیز از سوی نشر آموت روانه بازار کتاب می‌کند.

این کتاب در کنار دو کتاب «من پیش از تو» و «پس از تو» تریلوژی داستانی این نویسنده را برای مخاطبانش در زبان فارسی تکمیل می‌کند.

قهمران رمان «هنوز من «لوئیزا کلارک است که اکنون به شهر نیویورک رسیده است و آماده تجربه اتفاقاتی تازه برای زندگی خودش است در عین حال به این فکر می‌کند که می‌تواند رابطه عاطفی خود را با دوستی که چند هزار مایل با او فاصله دارد، حفظ کند. با این همه او با جاشوا آشنا می‌شود و این آشنایی برای او این ارمغان را به همراه دارد که بار دیگر به خودش و ندای قلبش گوش دهد و به این فکر کند که لویزیا کلارک واقعا کیست؟

این کتاب در انتهای ژانویه ۲۰۱۸ منتشر شده است.

جوجو مویز روزنامه‌نگاری انگلیسی است که از سال ۲۰۰۲ به نوشتن رمان‌های عاشقانه مشغول است. او یکی از تنها چند نویسنده‌ای است که دو بار برنده جایزه سال رمان عاشقانه (Romantic Novel of the Year Award) توسط انجمن نویسندگان رمان‌های عاشقانه (Romantic Novelists' Association) گردیده و آثارش به یازده زبان مختلف دنیا ترجمه شده‌اند