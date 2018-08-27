به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد خاتمی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، صبح امروز(دوشنبه) در نشست خبری اظهار داشت: اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان در تاریخ ۱۳ شهریورماه از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز میشود. دستور کار اجلاسیه، نطق رئیس مجلس خبرگان رهبری و سپس نطق های پیش از دستور است که حداکثر ۱۵ دقیقه خواهد بود.
وی افزود: در این اجلاسیه، سخنرانی شخصیتهای مدعو را داریم که به دلیل دغدغه اعضای خبرگان پیرامون رفع مشکلات اقتصادی، از روسای قوای سه گانه دعوت کردهایم تا اقداماتی که برای رفع مشکلات مردم انجام دادهاند را عنوان کنند.
آیتالله خاتمی ادامه داد: دو هفته پیش از آقای رئیسجمهور برای سخنرانی در اجلاسیه خبرگان رهبری دعوت کردیم که ایشان عذرخواهی کردند و گفتند که نمیتوانند در اجلاسیه سخنرانی داشته باشند. ما عذر ایشان را نمی دانیم اما معتقدیم که این یک فرصت برای رئیسجمهور است.
عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: روسای قوای مقننه و قضائیه هم قول دادند که تشریف بیاورند. پیش بینی ما این است که جلسه پر شوری از سوی اعضا برای روشن شدن مسائل، شکل بگیرد.
وی تاکید کرد: هیچکدام از اعضای خبرگان در پی مچگیری نیستند بلکه میخواهند موضوعات روز کشور از سوی مسئولین روشن شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برگزاری انتخابات کمیسیون ها اظهار داشت: انتخابات شش کمیسیون مجلس خبرگان، یکی دیگر از محورهای اجلاسیه آینده خواهد بود. شش کمیسیون داریم. با نظر اعضای خبرگان، مدت اعضای گذشته کمیسیون ها تا اسفند ماه سال گذشته تمدید شد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برگزاری انتخابات کمیسیون ها اظهار داشت: انتخابات شش کمیسیون مجلس خبرگان، یکی دیگر از محورهای اجلاسیه آینده خواهد بود؛ شش کمیسیون داریم. با نظر اعضای خبرگان، مدت اعضای گذشته کمیسیون ها تا اسفندماه سال گذشته تمدید شد.
آیتالله خاتمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجلس خبرگان برای ملزم ساختن قوا جهت هماهنگی های لازم چه وظیفه ای به عهده دارد، گفت: همانطور که میدانید وظیفه قانونی خبرگان دو چیز است، یکی انتخاب رهبر در مواقع مورد نیاز و دیگری مراقبت از رهبر برای اینکه واجد شرایط باقی بماند.
عضو هیات رئیسه خبرگان تاکید کرد: مقام رهبری برای خبرگان، فراتر از این وظیفه را دیدند و مطالبهگری را هم جزء وظایف این مجلس قرار دادند و فرمودند که علاوه بر بیانیه، قطعنامه هم صادر کنید.
وی افزود: مجلس خبرگان، راهکار قانونی برای ملزم ساختن سران سه قوه را ندارد اما مجلسی با این عظمت، میتواند زمینه ساز برطرف شدن برخی از مشکلات باشد.
آیتالله خاتمی گفت: مجلس خبرگان باید این مطالبات را به عنوان خواست مردم مطرح کند چون اعضای خبرگان نماینده مردم هستند. خبرگان رهبری میتواند گفتمان سازی کند که همین مساله میتواند زمینه اجرا باشد.
عضو هیات رئیسه خبرگان رهبری در پاسخ به سوالی درخصوص پیشبینیاش درباره جلسه سوال از رئیسجمهور گفت: پیش بینی خاصی ندارم اما انتظار متانت میرود. نمایندگان مجلس با متانت و مستند صحبت کنند و رئیسجمهور هم بدون اینکه عصبانی شوند، جواب منطقی بدهند.
آیتالله خاتمی تاکید کرد: باید پذیرفته باشیم که همگی سوار یک کشتی هستیم و نباید قوهای در این میان ضایع شود. هر سه قوه، نهادهای شروع این نظام هستند. جلسه فردا مانور دموکراسی است، امیدواریم این جلسه تمرین مردم سالاری باشد، امیدواریم که قوای مجریه و مقننه تکالیف خود را به خوبی انجام دهند.
وی درباره حواشی اخیر در مدرسه فیضیه گفت: پاسخ به این سوال ربطی به خبرگان ندارد اما حوزهها طی قرنها با زعامت مراجع اداره شدهاند و امروز هم با زعامت مراجع اداره میشوند؛ یعنی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۹ نفر را به مراجع عظام تقلید از جمله حضرت آیت الله خامنه ای پیشنهاد می دهند و آنها کتبی یا شفاهی این جمع را به عنوان شورای عالی حوزه نصب ومی کنند.
عضو هیات رئیسه خبرگان رهبری اظهار داشت: سخنی، سخن حوزه محسوب میشود که مستقیم از سوی مراجع باشد یا شورای عالی حوزه موضع بگیرد. درباره حواشی که به وجود آمد، موضع شخصی من همان موضع مراجع است اما ای کاش این حواشی نبود.
وی افزود: ای کاش در همان مساله اقتصادی منصفانه حرف زده میشد و این حواشی بوجود نمیآمد؛ امروز مساله اصلی مشکلات اقتصادی است و نباید حاشیه سازیها ما را از ساماندهی وضع اقتصادی مردم و توجه به جنگ روانی دشمن غافل کند.
آیتالله خاتمی گفت: این موجی که ایجاد شده، مساله ضروری کشور نیست؛ مقام معظم رهبری به ما آموختهاند که مسایل را اصلی و فرعی کنیم؛ در شرایط این چنینی، پرداختن به این مسایل را فرعی میدانم.
وی تصریح کرد: من اعلام موضع کردم اما وارد شدن به ریز ماجرا را مناسب نمیدانم. باید باور کنیم که آمریکا در پی براندازی نظام اسلامی است؛ باید باور کنیم که چالش معیشتی، چالش قابل توجهی است که نمیشود از نظر دور داشت.
وی درباره حواشی اخیر در مدرسه فیضیه گفت: پاسخ به این سوال ربطی به خبرگان ندارد اما حوزه ها طی قرن ها با زعامت مراجع اداره شده اند و امروز هم با زعامت مراجع اداره می شوند؛ یعنی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۹ را نفر را به مراجع عظام تقلید از جمله حضرت آیت الله خامنه ای پیشنهاد می دهند و آن ها کتبی یا شفاهی این جمع را به عنوان شورای عالی حوزه نصب می کنند.
آیتالله خاتمی اظهار داشت: حرفی، حرف حوزه محسوب می شود که مستقیم از سوی مراجع مطرح شود یا شورای عالی حوزه موضع بگیرد. درباره حواشی که به وجود آمد، موضع شخصی من همان موضع مراجع است اما ای کاش این حواشی نبود.
وی افزود: ای کاش در همان مساله اقتصادی منصفانه حرف زده می شد و این حواشی ایجاد نمی شد؛ امروز مساله اصلی مشکلات اقتصادی است و نباید حاشیه سازی ها ما را از ساماندهی اقتصادی مردم و توجه به جنگ روانی دشمن غافل کند.
آیتالله خاتمی گفت: این موجی که ایجاد شده، موج ضروری کشور نیست؛ مقام معظم رهبری به ما آموخته اند که مسایل را اصلی و فرعی کنیم؛ در شرایط این چنینی، پرداختن به این مسایل را فرعی می دانم.
وی تصریح کرد: من اعلام موضع کردم اما وارد شدن به ریز ماجرا را مناسب نمی دانم. باید باور کنیم که آمریکا در پی براندازی نظام اسلامی است؛ باید باور کنیم که چالش معیشتی، چالش قابل توجهی است که نمی شود از نظر دور داشت.
