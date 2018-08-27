جشن ولایت و بازسازی واقعه غدیر در ویژه برنامه «ترنم غدیر»

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه «ترنم غدیر» با هدف آشنایی با واقعه مهم و عظیم غدیر و ولایت مولای متقیان، علی (ع) در فرهنگسرای خاوران برگزار می شود.

این برنامه شامل دو بخش در قالب جشن بزرگ ولایت و بازسازی واقعه غدیر می باشد که طی سه روز از روز چهارشنبه ۷ شهریور ماه اجرا می شود.

در بخش جشن ولایت، محمد رضایی مجری گری برنامه را بر عهده خواهد داشت و محسن توسلی به عنوان خواننده به هنرنمایی خواهد پرداخت.

برنامه‌ های تدارک دیده شده برای این جشن متنوع است که شامل سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین هادی اتابکی، مداحی حاج حسین محسنی، اجرای تواشیح گروه غدیر، مسابقه، قرعه کشی، اهدای جوایز و... می شود.

زمان و مکان برگزاری این جشن، چهارشنبه ۷ شهریور ماه از ساعت ۲۰:۳۰ در سالن سوم خرداد خواهد بود.

رضا دوست علی رئیس فرهنگسرای خاوران با اشاره به برگزاری دومین بخش از ویژه برنامه «ترنم غدیر» بیان کرد: عید غدیرخم از مهمترین اعیاد مسلمانان جهان بوده و تبیین و انتشار پیام این واقعه عظیم وظیفه یکایک مسلمانان است در همین راستا واقعه ی غدیر همزمان با روز عید سعید غدیرخم با هدف آماده سازی شرایط بهتربرای درک ولایت و گسترش فرهنگ آن و همچنین معرفی واقعه غدیر به مردم در فرهنگسرای خاوران بازسازی می شود.

وی اظهار داشت: تمام سعی و تلاش خود را با همکاری بسیج پایگاه مالک اشتر به کار خواهیم برد تا برای اجرای این برنامه، تمامی صحنه هایی که در این روز تاریخی به وقوع پیوسته است را برای عموم به نمایش بگذاریم.

دوستعلی زمان برگزاری این برنامه را ساعت ۱۷ عصر روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری عنوان کرد و گفت: در این برنامه کاروانی با ساز و برگ تاریخی و چند راس شتر و اسب برای اجرای بازسازی این واقعه ی مهم بکار گرفته شده اند و محتوای نمایشنامه آن برگرفته از متون اسلامی است.

علاقه مندان برای شرکت در این برنامه می توانند به آدرس میدان خراسان، خیابان خاوران، سه راه هاشم آّباد، فرهنگسرای خاوران مراجعه کنند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۳۰۱۵۴۲۳ تماس بگیرند.