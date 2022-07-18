به گزارش خبرنگار مهر، ناصر امین زاده رئیس فرهنگسرای اندیشه با اشاره به اهمیت واقعه غدیرخم گفت: عید غدیر بزرگترین عید شیعیان و یکی از مهمترین مناسبت‌هایی است که در تقویم اسلامی قرار دارد. روزی که تکلیف جانشین پس از پیامبر اکرم مشخص و مسیر آینده دین اسلام به عنوان کامل‌ترین دین الهی ترسیم شد.

وی اضافه کرد: اهمیت غدیر را باید در آیات روشن قرآن کریم جستجو کرد؛ جایی که خداوند متعال در آیه اکمال، از عبارت «الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ» استفاده می‌کنند. بنابراین با واقعه‌ای مهم و سرنوشت‌ساز روبه‌رو هستیم که باید برای هرچه بیشتر شنیده شدنش زحمت کشید و تبلیغ کرد.

امین زاده تاکید کرد: عید غدیر فرصتی مغتنم جهت تبیین اهمیت ولایت در جامعه اسلامی و جبران غفلت‌های صورت گرفته در جاری سازی فرهنگ غدیر در جامعه است. ضعف در معرفی و تبیین واقعه غدیر و کم‌توجهی به فرهنگ ایام ولایت و امامت در جامعه امروزی امری مشهود و نمایان است که باید علل آن را از مسئولین و کنشگران فرهنگی پرس و جو کرد.

وی تبیین آموزه‌های علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی سیره علوی را در جامعه ضروری دانست و گفت: توسعه و ترویج سیره علوی و فرهنگ ولایی در سطح جامعه و به ویژه در تعامل با گروه‌های هدف جوان و نوجوان به عنوان سرمایه‌های اصلی نظام در برابر شبیخون فرهنگی و جنگ نرم دشمنان، آینده اسلام را بیمه خواهد کرد.

لزوم تبیین واقعه غدیر و ابعاد ناگفته آن

امین زاده با اشاره به لزوم تبیین واقعه غدیر و ابعاد ناگفته آن گفت: آن چنان که باید به واقعه غدیر به عنوان یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین حوادث صدر اسلام توجه نشده است و مردم به ویژه جوانان با فرهنگ این ایام بیگانه هستند، بر همین اساس لزوم بازخوانی این روایت تاریخی و ایجاد شور و شعور غدیری در جامعه ضروری است. در تبلیغ واقعه غدیر آن چیزی که بیش از همه اهمیت دارد این است که سخنان مهم پیامبر اسلام در آن مراسم متفاوت در حجة الوداع را به گوش مردم سراسر دنیا برسانیم. همچنین باید پاسخ‌هایی مناسب برای تفاسیر غلطی که از سوی برخی‌ها ارائه می‌شود احصا کرده و با شیوه‌های هنرمندانه به دست مخاطبان رساند. بدون شک وقتی رهبر انقلاب از لزوم و واجب بودن «جهاد تبیین» سخن میگویند، ناظر بر این واقعه مهم نیز سخن گفته و تاکید بر بیان غدیرخم برای بخش بزرگی از مردم دنیا دارند.

امین زاده خاطرنشان کرد: برپایی جشن‌های غدیری در سراسر کشور اقدام بسیار خوب فرهنگی است که می‌تواند صدای برحق شیعیان را به سراسر دنیا و کسانی که قصد تحریف تاریخ را دارند برساند. همچنین پخش نذری و اطعام که یکی از سنت‌های سفارش شده در روز عید غدیر است، از اهمیتی دوچندان برخوردار است. باید کاری کرد تا این سنت حسنه در سطح عموم مردم نیز گسترش پیدا کرده و هر کس براساس وسع و توان خود جشن غدیر برگزار کند.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگسرای اندیشه به مناسبت عید غدیر خم گفت: فرهنگسرای اندیشه در جهت گسترش و تعمیق شناخت شهروندان عزیز از الگوهای دینی به ویژه امیرالمؤمنین علیه السلام اقدام به برگزاری ویژه برنامه‌های متنوعی کرده است. جشن «همیشه امیر» همراه با آیتم‌های متنوع یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های فرهنگسرای اندیشه به مناسبت عید غدیر خم است؛ سخنرانی مذهبی با موضوع عید غدیرخم و برگزاری میزگردهای تخصصی با هدف تبیین ابعاد ناگفته از این واقعه یکی از بخش‌های اصلی این جشن است. در کنار آن نیز برنامه‌های مفرح دیگری نظیر اجرای موسیقی سنتی، برگزاری مسابقه، تاک شو، خوانندگی و.... اجرا می‌شود.

وی تاکید کرد: این ویژه برنامه با همکاری شهرداری منطقه ۷ تدارک دیده شده و روز دوشنبه ۲۷ تیرماه از ساعت ۱۹ مصادف با عید غدیر در فرهنگسرای اندیشه، بوستان شهید منفرد نیاکی برگزار می‌شود.

امین زاده درباره برنامه‌های دیگر فرهنگسرای اندیشه گفت: همایش فرهنگی هنری غدیر (اجرای موسیقی گروه تنبور نوازان حافظ) و جشن ولایت (عیدانه کانون نیلوفر اندیشان)، برپایی موکب غدیری در خیابان ولیعصر و توزیع ۳۵۰۰ پرس غذای گرم، شربت، شیرینی و میوه میان شهروندان و غرفه عفاف و حجاب با حضور کارشناس مذهبی برنامه‌های دیگر فرهنگسرای اندیشه به مناسبت عید غدیر است. این ویژه برنامه با مشارکت گروه‌های جهادی طوس و حاتم برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین به مناسبت فرارسیدن عید غدیر جدیدترین اجرا از ویژه برنامه «پاتوق آئینه‌ها» با موضوع فلسفه غدیر در فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود. این برنامه گپ و گفت های دختران و پسران دهه هشتادی است که تاکنون با موضوعات مختلف اجرا شده است و جدیدترین برنامه آن اختصاص به عید غدیر خم دارد.

رئیس فرهنگسرای اندیشه درباره تولید محصولات مجازی ویژه این ایام گفت: به مناسبت دهه ولایت و این ایام آسمانی، محصولات متنوعی ویژه فضای مجازی تولید شده است که از سوی مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۷ در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود.