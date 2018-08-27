به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر عصر دوشنبه در آیین افتتاح پایگاه اورژانس ۱۱۵ بردخون گفت : عملیات اجرایی این پایگاه اورژانس در سال ۹۶ آغاز شده بود.

احمد آخوندی با بیان اینکه این پایگاه با زیربنا ۱۲۵ مترمربع در یک طبقه ساخته شده است، گفت: بخش‌های مختلف ساختمان شامل پارکینگ آمبولانس، اتاق عملیات ، اتاق مدیریت، اپراتور و مجموعه استراحت پرسنل است.

وی به اعتبار هزینه شده برای احداث ساختمان اورژانس ۱۱۵ بردخون اشاره کرد و گفت: برای احداث این پایگاه مبلغ سه میلیارد ریال از محل اعتبارات نفت هزینه ‌شده است.

آخوندی گفت: پنج پایگاه فوریت‌های پزشکی شهری و جاده‌ای با شش کد فعال در شهرستان دیّر فعالیت دارد که شامل پایگاه‌های فوریت پزشکی دوراهک، آبدان، بردخون، درود احمد و دیّر است.

وی افزود: از مجموع پنج پایگاه اورژانس ۱۱۵ فعال در سطح شهرستان عملیات اجرایی چهار پایگاه به اتمام و یا در حال ساخت است و فقط پایگاه اورژانس ۱۱۵ دروداحمد در کانکس فعالیت دارد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر یادآور شد: اکنون ۹ دستگاه آمبولانس شامل شش دستگاه بنز و ۳ دستگاه تویوتا در ناوگان اورژانس شهرستان دیر فعال است.