حسین بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی هفته دولت امسال ۱۰۵ پروژه عمرانی و اقتصادی در سطح شهرستان اراک افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود که زمینه اشتغال مطلوبی را در این شهرستان ایجاد می‌کند.

فرماندار شهرستان اراک افزود: از این ۱۰۵ پروژه ۹۵ طرح افتتاح و ۱۰ پروژه نیز در قالب کلنگ زنی است. همچنین از ۱۰۵ پروژه، ۹۱ طرح در حوزه عمرانی و ۱۴ طرح نیز مربوط به حوزه اقتصادی است.

بختیاری با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح ها یک هزار و ۸۲۹ میلیارد ریال اعتبار تعریف شده که از طریق اعتبارات ملی، استانی، تسهیلات بانکی و آورده شخصی تامین گردیده، بیان داشت: از این میزان اعتبار ۹۱۲ میلیارد ریال مربوط به ۹۱ پروژه عمرانی و ۹۱۷ میلیارد ریال نیز مربوط به ۱۴ پروژه اقتصادی است.

فرماندار شهرستان اراک تصریح کرد: بهره برداری از این طرح ها زمینه اشتغال ۵۵۴ نفر را به همراه دارد که می تواند در کاهش بیکاری شهرستان اراک تاثیرگذار باشد و رونق اقتصادی را به همراه دارد.

وی ادامه داد: این طرح ها در حوزه های کشاورزی، صنایع دستی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و زیرساخت های شهری و روستایی است که با بهره برداری از آنها می‌توان شرایط جذب سرمایه گذار را به شهرها و روستاهای شهرستان اراک مهیا کرد.

گفتنی است در هفته دولت امسال یک هزار پروژه عمرانی، اقتصادی، خدماتی، کشاورزی و... در استان مرکزی بهره برداری و یا کلنگ زنی می شود که برای این پروژه ها اعتباری بیش از ۱۰هزار میلیارد ریال تامین شده است.