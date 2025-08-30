افتتاح ۴۰ پروژه با اعتبار ۳۲۰۰ میلیارد ریال در صحنه

عبادالله کنجوریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالیتهای گستردهای در حوزههای مختلف عمرانی، اقتصادی و کشاورزی در شهرستان صحنه در دست اجراست که ۴۰ پروژه در قالب افتتاح و کلنگزنی با اعتباری بیش از سه هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال عملیاتی شد.
وی افزود: این پروژهها در بخشهای صنعت، کشاورزی و اقتصاد تقسیمبندی شده که از جمله آن میتوان به پروژه راه دوبانده بیستون اشاره کرد که برای آن ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است. همچنین احداث زیرگذر درکه با اعتبار ۴۵۰ میلیارد ریال از دیگر پروژههایی است که کلنگزنی شد.
کنجوریان ادامه داد: پروژه سیستم فاضلاب شهرستان صحنه نیز تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و در سفر رئیسجمهور محترم به استان، ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار به این طرح اختصاص داده شد تا روند اجرای آن سرعت بیشتری بگیرد.
فرماندار صحنه همچنین به اجرای دو پروژه پرورش ماهی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: این طرحها با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان و ظرفیت اشتغالزایی برای ۱۰ نفر طی روزهای آینده به بهرهبرداری میرسند.
وی تصریح کرد: مجموعاً در هفته دولت امسال با بهرهبرداری از این پروژهها، برای ۶۴ نفر به طور مستقیم فرصت شغلی ایجاد شد که میتواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت اشتغال و توسعه شهرستان ایفا کند.
کنجوریان در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این طرحها نشاندهنده توجه ویژه دولت به توسعه متوازن مناطق مختلف استان است و میتواند مسیر پیشرفت شهرستان صحنه را در حوزههای عمرانی و اقتصادی هموارتر سازد.
